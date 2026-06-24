Oranjefeest op het AJOC-terrein

Mijdrecht – De overtuigende 5-1 overwinning van Nederland op Zweden was niet alleen een sportief succes, maar groeide op het AJOC-terrein uit tot een waar volksfeest. Wat begon als een gezellige avond vol verwachting, eindigde in een uitbundige Oranjeviering, waarbij supporters en festivalbezoekers nog lang bleven napraten over de doelpuntenregen.

Al voor de aftrap hing er een ontspannen en feestelijke sfeer. Sensy wilde nog even samen met haar vader en moeder op de foto, terwijl bezoekers langzaam het terrein op stroomden. Niemand kon op dat moment vermoeden hoe bijzonder de avond zou verlopen. Sommige supporters namen nog even de tijd om hun fraai uitgedoste oranje outfits te laten zien, trots voorbereid op een mooie voetbalavond.

Het eerste hoogtepunt kwam al vroeg. Juist op het moment dat veel bezoekers nog hun plek zochten, viel de 1-0 voor Nederland. Het gejuich rolde over het terrein en zorgde direct voor extra energie onder de aanwezigen. Toen kort daarna ook de 2-0 op het scorebord verscheen, begon het besef door te dringen dat hier iets moois stond te gebeuren.

Enthousiasme

De aanvankelijke spanning maakte plaats voor enthousiasme. Supporters keken elkaar glimlachend aan en genoten zichtbaar van het spel van Oranje. Met iedere Nederlandse treffer groeide de feeststemming verder. Waar vooraf nog voorzichtig werd afgewacht, veranderde het AJOC-terrein gaandeweg in één grote oranje massa.

Nederland bleef de aanval zoeken en gaf Zweden weinig kans om terug in de wedstrijd te komen. Hoewel de Zweden eenmaal wisten te scoren, deed dat nauwelijks afbreuk aan het feest. De Nederlandse ploeg bleef dominant en bouwde de voorsprong verder uit tot een indrukwekkende 5-1 eindstand. Bij zo’n ruime overwinning verdwijnen de zenuwen al snel naar de achtergrond. Elke aanval wordt met verwachting gevolgd en elk doelpunt zorgt voor nieuwe uitbarstingen van vreugde.

‘Tegen Brazilië of Marokko’

Tussen het feestgedruis door werd er ook alvast vooruitgeblikt op het vervolg van het toernooi. Bezoeker Michel hield het hoofd koel en keek met een schuin oog naar de volgende tegenstanders. “Vier punten, nu nog even hobbeltje Tunesië nemen en dan waarschijnlijk tegen Brazilië of Marokko. Ik denk dat we een betere kans hebben in de knockoutfase tegen Brazilië, dat nog zoekende is en niet meer swingvoetbal van toen laat zien”, weet Michel, die daarmee de euforie meteen voorzag van realisme.

Het zijn precies dit soort wedstrijden die supporters zich nog jaren herinneren. Toen het laatste fluitsignaal klonk, was de conclusie duidelijk: Nederland had niet alleen gewonnen, maar ook gezorgd voor een onvergetelijke avond op AJOC in Mijdrecht. Het volgestroomde terrein, het steeds luidere gejuich na elke treffer en uiteindelijk de overtuigende 5-1 zege maakten van deze wedstrijd een echt Oranjefeest.

Op de foto (boven): AJOC in Oranjesfeer met fraai uitgedoste outfits. Foto: Wilco de Vries.

Jonge fan Sensy met haar vader en moeder. Foto: Wilco de Vries.

Feest, muziek en Oranje groot in beeld. Foto: Wilco de Vries.