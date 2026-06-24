Waarom hangen er vleermuiskasten in de wijk?

Mijdrecht – Wie de afgelopen weken goed heeft rondgekeken in Molenland in Mijdrecht heeft ze misschien al opgemerkt; op verschillende plekken in de wijk zijn vleermuiskasten geplaatst. De opvallende houten kasten roepen bij sommige bewoners vragen op.

Waarom zijn ze nodig en hoelang blijven ze hangen?

De plaatsing van de vleermuiskasten hangt samen met de verduurzaming van woningen in de wijk. Achter de schermen wordt gewerkt aan plannen voor isolatie- en renovatiewerkzaamheden. Deze maatregelen zorgen straks voor comfortabelere en energiezuinigere woningen, maar hebben ook gevolgen voor dieren die zich in gebouwen hebben gevestigd.

Bescherming van vleermuizen

Vleermuizen maken vaak gebruik van spouwmuren, daken en andere kleine ruimtes in woningen om te rusten of hun jongen groot te brengen. Omdat deze dieren in Nederland wettelijk beschermd zijn, mogen hun verblijfplaatsen niet zomaar verdwijnen of worden verstoord. Daarom is de gemeente verplicht om vooraf alternatieve verblijfplaatsen aan te bieden. De tijdelijke vleermuiskasten zorgen ervoor, dat de dieren een veilige plek behouden, terwijl de woningen worden voorbereid op verduurzaming.

Tijdelijke oplossing

In totaal zijn er vijf vleermuiskasten geplaatst op gemeentegrond. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door een gespecialiseerd, waarbij rekening is gehouden met de geldende vergunningen, ecologische onderzoeken en vastgestelde werkprotocollen. De kasten maken deel uit van een tijdelijke voorziening. Ze blijven hangen zolang dat ecologisch noodzakelijk is en kunnen in deze periode niet worden verplaatst of verwijderd.

Verduurzaming

Zodra binnen het projectgebied permanente verblijfplaatsen voor de vleermuizen zijn gerealiseerd, worden de tijdelijke kasten weer weggehaald. Met deze aanpak wil de gemeente verduurzaming en natuurbescherming hand in hand laten gaan: energiezuinige woningen én ruimte voor beschermde diersoorten in de wijk.

Voor vragen over de werkzaamheden of de vleermuiskasten kunnen bewoners contact opnemen met de gemeente.

Op de foto: Vleermuizen, nieuwe tijdelijke buren in Molenland. Foto: Wilco de Vries.