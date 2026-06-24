Mijdrecht – In het hertenkamp in Mijdrecht zijn twee jonge hertjes geboren. Woensdag 17 juni werden de twee nieuwe bewoners gesignaleerd. Bij het verschijnen van deze editie van De Nieuwe Meerbode zal waarschijnlijk een derde hertje zijn geboren. Vorige week liep er namelijk nog een vrouwtje met een dikke buik rond. Zo is 2026 een zeer vruchtbaar jaar voor de hertenfamilie aan het Harry Wahlenplantsoen.

Bezoekers zijn welkom, maar om de jonge hertjes goed te kunnen zien, wordt een verrekijker aangeraden. De moederherten kiezen voor schaduw en vooral voor rust en privacy. Voorlopig blijven zij met hun jongen grotendeels uit het zicht van mensen. Het blijven immers wilde dieren. Over enkele weken zullen de kalfjes, onder begeleiding van hun moeders, voorzichtig aan mensen wennen.

Voor bezoekers die eten voor de herten meenemen, nog een tip: herten eten graag jonge scheuten van fruitbomen. Wie een appel- of perenboom heeft, kan de jonge loten snoeien en aan de herten voeren. Ook bladeren van een wijnrank vallen goed in de smaak. Verder eten herten witlof (en schillen van) appels, peren, wortelen en meloenen. Zowel galia- als watermeloen wordt graag gegeten.

Op de foto: De hertenmoeder en haar aanwinst. Foto: Claudia.