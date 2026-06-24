Afsluiting seizoen bij Fotoworkshop De Ronde Venen

De Ronde Venen – De laatste clubavond van Fotoworkshop De Ronde Venen zit er weer op. Traditiegetrouw stond de afsluiting in het teken van het ABC en de jaarlijkse Fotolink, waarbij een grote variatie aan beelden werd besproken.

De Fotolink begon dit keer met de slotfoto van vorig seizoen en ontwikkelde zich via een verrassende reeks: van een borrelplankje naar schoonmaken, water, boten en koeien, om uiteindelijk uit te komen bij een ijsvogel. Het blijft bijzonder hoe deelnemers elkaar weten te inspireren en telkens weer een nieuwe schakel toevoegen. In totaal werden er twintig foto’s ingeleverd.

Verrassende inzendingen

Ook het ABC-thema leverde verrassende inzendingen op. De mooiste foto van de avond kwam op naam van Jan Maassen, die de letter C – Camera – op een originele en eigenzinnige manier wist vast te leggen. Van een zomerstop zonder camera is geen sprake: voor het nieuwe seizoen liggen alweer nieuwe opdrachten klaar.

De foto’s zijn te bekijken via www.fotoworkshopdrv.nl. Daarnaast exposeert de vereniging op diverse locaties in de regio, waaronder Bibliotheek Mijdrecht, Hofland Medisch Centrum, Gezondheids-centrum Croonstadt, Tuincentrum De Huifkar, Gezond Wilnis en het Piet Mondriaan-gebouw in Abcoude.

De eerstvolgende clubavond vindt plaats op maandag 7 september om 19.45 uur in de Phoenix-hal in Mijdrecht. Vanwege de verbouwing van De Willisstee is dit voorlopig de vaste uitvalsbasis.

Op de foto: Foto: De winnende inzending van Jan Maassen. Foto: aangeleverd.