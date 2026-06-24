Benefietconcert moet nieuw cultuurhart Vinkeveen dichterbij brengen

Vinkeveen – Met muziek, nostalgie en een flinke dosis ambitie stond het Midzomer Walnootfeest zaterdag 20 juni volledig in het teken van de toekomst van Vinkeveen. Tijdens de benefietmiddag op het Adelaar-terrein aan de Herenweg werd geld ingezameld voor de bouw van een nieuw cultuurhuis en openluchttheater De Walnoot.

Presentator Jorge Jansen opende om 14.00 uur officieel de benefietmiddag. Het doel is ambitieus: maar liefst 350.000 euro ophalen voor de realisatie van een nieuw openluchttheater en cultureel centrum in Vinkeveen. Volgens voorzitter Dick Jonkers wordt daar momenteel hard aan gewerkt. Als dit project slaagt, krijgt Vinkeveen eindelijk weer een echt hart en een centrum waar cultuur en podiumkunsten een vaste plek krijgen, aldus Jonkers.

Geliefde ontmoetingsplek

Het Midzomer Walnootfeest is vernoemd naar het voormalige openluchttheater De Walnoot, dat jarenlang een geliefde ontmoetingsplek was in het dorp. Met de komst van een nieuw cultuurhuis hopen de initiatiefnemers die traditie nieuw leven in te blazen. Eén van de muzikale hoogtepunten van de middag was het optreden van het Amstel Blazers Collectief (ABC).

Zonnige uitvoering

De vereniging opende met het nummer ‘Strangers Like Me’ uit de Disneyfilm ‘Tarzan’. Voorafgaand aan het optreden was muzikante Marian Oude Elferink nog druk bezig met de warming-up. Daarna was het de beurt aan brassband Concordia. Nadat Jorge Jansen opnieuw het woord had genomen, opende de dirigent het optreden met een zonnige uitvoering van ‘Happy’. Concordia kent een rijke historie: de muziekvereniging werd opgericht in 1898 en ontwikkelde zich in de jaren zeventig tot brassband. De vereniging is het enige podiumorkest in de omgeving en repeteert iedere dinsdagavond. Toch kan Concordia nog wel wat versterking gebruiken.

Bijzondere betekenis

De voorzitter liet weten, dat de brassband momenteel op zoek is naar twee trombonisten en een kornettist. “Met dit mooie weer moet zo’n kornettist toch snel te vinden zijn”, werd er lachend opgemerkt. Ook voor Concordia heeft de benefietactie een bijzondere betekenis. De vereniging ondersteunt de plannen voor het nieuwe cultuurhuis van harte. Met deze benefietmiddag is een belangrijke eerste stap gezet, maar volgens de organisatie zullen er de komende periode nog meer benefietconcerten en activiteiten volgen om het benodigde bedrag bijeen te brengen.

Nostalgische filmbeelden

Naast Concordia stonden ook muziek- en showkorps Triviant en het Amstel Blazers Collectief op het podium. Bezoekers konden daarnaast genieten van kinderspelen en nostalgische filmbeelden van het oude openluchttheater. De feestelijke middag werd afgesloten met een optreden van de Rondeveense popformatie 24Seven.

Op de foto: Met muziek, nostalgie en een flinke dosis ambitie stond het Midzomer Walnootfeest zaterdag 20 juni volledig in het teken van de toekomst van Vinkeveen. Foto: Wilco de Vries.