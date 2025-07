Verstilling in een fort vol historie

Regio – Yoga in een fort: een unieke ervaring op een plek waar stilte en historie samenkomen. Sinds maart van dit jaar verzorgt yogadocent Marijke Ohlenbusch haar lessen vanuit het monumentale fort bij Aalsmeer, ook wel bekend als Fort Rijsenhout. Gelegen aan de Aalsmeerdijk 460 en omringd door groen, vormt het fort een bijzondere locatie voor wie verdieping zoekt, zowel in yoga als in zichzelf.

“Stichting Stadsherstel vroeg me om mijn yogastudio te openen op dit Fort dat op de Unesco werelderfgoedlijst staat, als monument. Het voelde meteen als thuiskomen”, vertelt Marijke. “Tien jaar geleden gaf ik hier al les, in een andere vorm. Maar nu, met Zazen Yoga, is het alsof alles samenvalt. De sfeer in het fort dat altijd al bedoeld was om te beschermen, de rust van de natuur en de essentie van yoga versterken elkaar. De ruimte is rauw én zacht tegelijk. Dat voel je in elke vezel.”

Bewust leven

Zazen Yoga biedt meer dan alleen yogalessen. Het is een plek voor mensen die bewust willen leven, die niet alleen op de mat, maar ook in het dagelijks leven balans willen ervaren. De groepen zijn klein – gemiddeld 7 tot 8 personen – zodat er ruimte is voor persoonlijke aandacht, aanraking en verdieping gegeven kan worden die in het dagelijks leven zo waardevol is.

Marijke deed een 500 uurs yogastudie met specialisaties in anatomie, psychologie en ademtherapie. Deze studie volgde ze naast haar carrière in de verzekeringswereld, tot het verlangen naar iets echts, iets lichamelijks en wezenlijks, steeds sterker werd. “Yoga was altijd al aanwezig, maar pas toen ik de Saswitha opleiding voor yoga en wijsbegeerte volgde, wist ik: dit is mijn pad.”

Een ervaring met Zazen blijft langer bij je. Het is een beleving die je terugbrengt naar de essentie, midden in de stilte van een historisch fort. De studio is met zorg en aandacht ingericht met uitsluitend natuurlijke materialen: zachte wol, warm hout en kurk.

Meer informatie: www.zazenyoga.nl.

Marijke Ohlenbusch: ‘Het fort is een plek voor mensen die bewust willen leven.’ Foto: Zazen Yoga.