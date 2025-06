Versterking Rondeveense raadsfractie ChristenUnie/SGP

De Ronde Venen – Aan het begin van de Rondeveense raadsvergadering van 12 juni is de 26-jarige Gertine van Anrooij-Jochemsen geïnstalleerd als commissielid voor de fractie ChristenUnie/SGP. Naast de ervaring van raadslid Wim Stam en bestaand commissielid Ton van Sligtenhorst zorgt het aantreden van Gertine voor verjonging en een frisse blik. Het is voor het eerst dat de fractie ChristenUnie/SGP De Ronde Venen in het commissiewerk door een vrouw wordt vertegenwoordigd.

Fractievoorzitter Wim Stam is erg blij met deze versterking: “Gertine draait al enkele maanden mee in de fractie-ondersteuning en is van waarde voor de fractie. Ze is gemotiveerd, heeft een scherpe blik en laat zich niet afschrikken door een stapel stukken. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze klaar is voor het werk als commissielid en ben blij, dat we zo het werk nog iets meer kunnen verdelen. Dit komt onze inzet voor positief-christelijke politiek met een meerwaarde voor De Ronde Venen ten goede.”

Gertine woont ruim twee jaar in Mijdrecht en is werkzaam als ergotherapeut in Uithoorn. Ze is lid van de Hervormde gemeente Wilnis, waar ze ook actief is in het jeugdwerk. Ze is ook lid van Perspectief, de landelijke jongerenorganisatie van de ChristenUnie. Zelf zegt Gertine het volgende over haar aantreden: “Ik zie het als een interessante uitdaging om de gemeente beter te leren kennen en om een bijdrage te leveren aan de samenleving. En om de gemeente beter te leren kennen, moet je bij de raad zijn, zoals Wim vaak zegt.”

De interesse van Gertine gaat, mede vanwege haar werk, uit naar de onderwerpen in het sociaal domein. Ze zal daarom vooral woordvoerder zijn in de commissie Samenleven, Veiligheid, Bestuur en bedrijfsvoering en Financiën.

Op de foto: Gertine van Anrooij-Jochemsen is geïnstalleerd als commissielid voor de fractie ChristenUnie/SGP. Foto: aangeleverd.