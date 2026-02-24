Verschillen zijn klein in de DRV-biljartcompetitie

De Ronde Venen – Afgelopen week zijn er inhaalwedstrijden in de DRV-biljartcompetitie gespeeld en is het aantal gespeelde wedstrijden gelijkgetrokken. De verschillen zijn halverwege de tweede helft van de competitie klein. Met nog zeven wedstrijden te gaan zal het de komende weken nog spannend worden.

Cens 2 behaalde een prachtige overwinning tegen De Biljartvrienden/Smit fietsen/2Groen. De 48 wedstrijdpunten werden bij elkaar gespeeld door Jim van Zwieten, Michel Bak, Robert Daalhuizen en Collin Baars. DenB Diensten/De Springbok deed ook goede zaken tegen De Kromme Mijdrecht 3. Cock Sassen zit in een geweldige flow en wist de laatste periode al zijn wedstrijden te winnen. Ook Ton Verlaan en Henk Doornekamp behaalden de over-winning. Raymond Lannooy wist er een mooie winnende partij tegenover te zetten.

De Springbok 2/Feka beleefde een moeizame avond tegen De Kromme Mijdrecht1. Jan Felix was de enige tegenstander die weerstand kon bieden tegen het geweld van Toon de Kwant, Bernard Schuurman en Antonie Schuurman. Met drie gewonnen partijen van De Springbok1 was de totale winst gering tegen De Kromme Mijdrecht 2. Joop Zeh Ari Bocxe en Jan de Jong wonnen allen hun partij. Het was niet de avond van Koos de Koning. Edwin Walter wist zijn partij te winnen.

Op de foto: Ton Verlaan. Foto: aangeleverd.