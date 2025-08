Verrassende bekerindeling voor Legmeervogels

Uithoorn – Waar de KNVB in voorgaande seizoenen bij de poulefase en de eerste rondes van de knock-outfase nog koos voor een lokale of sterk regionale indeling, is men daar in het seizoen 2025-2026 volledig van afgestapt. Die regionale indeling werd door veel verenigingen als positief ervaren: het zorgde doorgaans voor meer toeschouwers en een grotere betrokkenheid. De huidige indeling wordt door velen als ronduit rampzalig beschouwd.

Legmeervogels zaterdag 1 uit Uithoorn is ingedeeld in Groep 1-05. In deze poule gaan de nummers 1 en 2 door naar de knock-outfase. De tegenstanders zijn: ZAP uit Anna Paulowna (tweede klasse A zondag), Olympia Haarlem (eerste klasse A zaterdag) en ZSGOWMS (tweede klasse B zondag). Van een regionale indeling is dus absoluut geen sprake; integendeel.

De KNVB heeft gelijktijdig het wedstrijdprogramma bekendgemaakt. Clubs kunnen echter in onderling overleg afwijken van de speeldata en aanvangstijden. Houd daarom de websites van de verenigingen goed in de gaten voor de meest actuele informatie.

Voorlopig programma Legmeervogels zaterdag 1:

Zaterdag 30 augustus, 17.00 uur: ZAP zo.1 – Legmeervogels za.1.

Donderdag 4 september, 20.30 uur: Legmeer-vogels za.1 – ZSGOWMS zo.1.

Zaterdag 13 september, 14.30 uur: Olympia Haarlem za.1 – Legmeervogels za.1.

Gunstiger indeling

Legmeervogels zaterdag 2 heeft een gunstiger indeling gekregen in Groep 1-19. In deze poule gaat alleen de nummer 1 door naar de knock-outfase. De tegenstanders zijn: FC Breukelen 2, DESTO za.2 en KDO za.2. Ook hier geldt dat verenigingen in overleg kunnen afwijken van het programma.

Voorlopig programma Legmeervogels zaterdag 2:

Zaterdag 30 augustus, 12.15 uur: Legmeervogels za.2 – DESTO za.2.

Zaterdag 6 september, 11.30 uur: KDO za.2 – Legmeervogels za.2.

Zaterdag 13 september, 12.15 uur: Legmeervogels za.2 – FC Breukelen za.2.

Vriendschappelijke wedstrijd: Legmeervogels zaterdag 1 komt voor het eerst in actie op dinsdag 12 augustus om 20.00 uur als het Amsterdamse Swift op bezoek komt in Uithoorn.

Foto: aangeleverd.