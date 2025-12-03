Vernieuwing Brede School van start

Uithoorn – Donderdag 27 november ondertekenden wethouder Ferry Hoekstra en bestuurders van de Brede School Legmeer in het bijzijn van alle directeuren van de betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst. De Brede School bestaat uit drie basisscholen: OBS Toermalijn, De Kwikstaart en De Dolfijn en kinderdagverblijf Solidoe. Met deze overeenkomst zetten gemeente en scholen een belangrijke stap richting de vernieuwing van het schoolplein, het dak en het speelbos. Het doel: een groene, veilige en uitnodigende plek voor alle generaties.

De vernieuwing is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met leerlingen, leraren, ouders, buurtbewoners en sociale partners. Op basis van hun ideeën maakte ontwerpbureau Speelplan eerst een voorlopig ontwerp. Via een online vragenlijst en een inloopbijeenkomst konden inwoners reageren. Deze input is verwerkt in het definitieve ontwerp. Marisha Hogerwerf, directeur OBS Toermalijn: “Het is fantastisch om te zien hoe de ideeën van onze leerlingen zijn teruggekomen in het ontwerp. Het nieuwe plein wordt een plek waar kinderen met plezier kunnen spelen en leren.”

De gemeente Uithoorn investeert in het vernieuwde plein, omdat buitenspelen essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen. Maar het gaat verder dan dat: ook volwassenen worden uitgedaagd om in beweging te komen en elkaar te ontmoeten. Het plein blijft toegankelijk buiten schooltijden en wordt een centrale ontmoetingsplek voor de hele buurt. Hoekstra: “Dit project laat zien wat samenwerking tussen gemeente, scholen en buurt kan opleveren. Het sluit perfect aan bij het BOSS-principe: Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten. Dit is het eerste project dat volgens dit principe is opgezet. Zo maken we sport- en speelplekken in Uithoorn en De Kwakel inclusief en toegankelijk voor iedereen van 0 tot 100 jaar.”

De vernieuwing wordt gefinancierd door de drie basisscholen De Dolfijn, De Kwikstaart en OBS Toermalijn, kinderopvang Solidoe en het gemeentelijke BOSS-programma. De werkzaamheden beginnen naar verwachting in april/mei 2026 en nemen ongeveer acht weken in beslag. Het project maakt deel uit van het BOSS-programma, waarmee de gemeente Uithoorn investeert in beweeg- en ontmoetingsplekken voor alle leeftijden. Meer informatie: www.uithoorn.nl/BOSS.

Op de foto: Wethouder Ferry Hoekstra en bestuurders van de Brede School Legmeer ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst. V.l.n.r. Dita van Dijk (Kinderopvang Solidoe), Christian van den Brink (Stichting AURO), Widjai Nakorikantodas (Stichting Wijzer aan de Amstel), Ferry Hoekstra en Hermien Steenbergen (Aloysius Stichting). Foto: Gemeente Uithoorn.