Vermoedelijke daders gewapende overval snel opgepakt

Uithoorn – Dankzij de oplettendheid van burgers zijn de twee vermoedelijke daders van een gewapende overval van de Phonehouse in Uithoorn vrij snel in hun kraag gevat. Zaterdagmorgen werd de Phonehouse aan het Marktplein overvallen door 2 jongens van omstreeks 16 jaar. Ze droegen mondkapjes en gezichts-bedekkende kleding. De politie startte direct met een grote zoekactie en ook een helikopter cirkelde geruime tijd boven Uithoorn. Een aanwijzing naar de Monnetflat leiden niet direct tot een aanhouding ondanks dat veel agenten ter plaatse kwamen. Toen de meeste agenten alweer weg waren kwam er een tip van een passant die een scooter zonder kentekenplaat de box-gang in had zien rijden, waarop agenten met behulp van een trapje over de muren gingen kijken. Daar werd niet alleen de scooter gevonden maar ook de twee vermoedelijke daders. In de box trof de politie een grote hoeveelheid mobiele telefoons aan. (foto Jan Uithol)