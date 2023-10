Verlaat damkampioenschap beslist

De Kwakel – Het damseizoen van het Kwakelse Kunst en Genoegen loopt al een maand, maar er restte nog een afgebroken partij van het verleden seizoen. Een hele belangrijke partij, tussen Fred Voorn en Adrie Voorn, om het kampioenschap van de club. Woensdagmiddag werd in ‘t Fort De Kwakel deze partij uitgespeeld. In het vergevorderde middelspel dacht Fred met een gambiet het voordeel naar zich toe te trekken, Adrie had echter een lelijk plakkertje naar dam achter de hand. Deze dam bleek alles beslissend, Fred zag al snel van verdere tegenstand af en droeg zijn titel over aan Adrie, zijn 29e van K&G.

Daarnaast werden er al partijen voor de nieuwe titel gespeeld, nieuw lid Cor Westerveld deed daarin goede zaken door van Henk Springintveld te winnen. Henk, nieuw oudlid had de week ervoor, in The Battle of Newveen, juist Wim Konst weten te bedwingen. Menno van Delft wist de kampioen van Korteraar, Kees Harte op remise te houden.

Aardig wat nieuwe namen bij K&G, gelukkig maar, het clubje werd wel erg klein. Nieuwe leden blijven altijd welkom bij de bijna honderdjarige club, op woensdagmiddag speelt men vanaf 13.30 uur in ‘t Fort De Kwakel. Inlichtingen: A. Voorn, telefoonnummer 0297 – 568 472.