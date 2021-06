Verkiezing Onderneming van het Jaar geopend

Aalsmeer – Het mag bekend gemaakt worden. Samen met de gemeente Aalsmeer gaat Ondernemend Aalsmeer dit jaar de ‘Onderneming van het Jaar’ verkiezing weer organiseren. Presenteer jouw bedrijf en zet andere ondernemers aan tot duurzame, innovatieve en creatieve invullingen van het ondernemerschap.

Iedereen kan een onderneming nomineren in vier categorieën: Klein bedrijf tot 25 werknemers, Midden klein bedrijf vanaf 25 werknemers, Starters (bedrijf jonger dan 3 jaar) en ZZP.

Corona en Publieksprijs

Is jouw bedrijf afgelopen tijd innovatief en/of creatief omgegaan met de bedrijfsvoering tijdens corona? Of ken je een bedrijf die dit heel goed heeft gedaan? Hiervoor heeft de organisatie de ‘Innovatieprijs in coronatijd’ voor dit jaar ingevoerd. Ook hiervoor kunnen bedrijven genomineerd worden. Daarnaast maken alle genomineerde bedrijven dit jaar kans op de ‘Publieksprijs’.

Nomineren/aanmelden kan via de website van Ondernemend Aalsmeer: www.ondernemendaalsmeer.nl en is mogelijk tot 18 juli.

Foto: Archieffoto bestuur Ondernemend Aalsmeer met wethouder Robert van Rijn (voor corona-tijd).