Vergroening plein Joost van den Vondellaan

Uithoorn – Het plein aan de Joost van den Vondellaan is volledig vernieuwd: ruim 200 m² tegels zijn vervangen door groen. Met deze ingreep zet de gemeente een grote stap richting een klimaatbestendige en aantrekkelijke leefomgeving. Op het pleintje is een groot deel van de bestrating verwijderd en vervangen door beplanting. Hierdoor kan regenwater beter in de bodem wegzakken, wat de kans op wateroverlast bij hevige buien verkleint. Daarnaast biedt het nieuwe groen meer verkoeling tijdens warme perioden dan tegels ooit kunnen. Met deze aanpak wil de gemeente inwoners laten zien hoe effectief en mooi vergroening kan zijn, in de hoop dat zij zich laten inspireren om ook in hun eigen tuin tegels te vervangen door planten.

NK Tegelwippen

Ook dit jaar doet de gemeente weer mee aan het NK Tegelwippen. Het doel: zoveel mogelijk tegels vervangen door groen. Inwoners kunnen hun gewipte tegels gratis laten ophalen via de Tegeltaxi. Meer informatie is te vinden op www.uithoorn.nl/tegelwippen. De eerste ophaalronde vindt plaats op 26 maart.

“Met deze vergroening laten we zien dat elke tegel die plaatsmaakt voor groen echt verschil maakt”, zegt wethouder Ferry Hoekstra (Woon-omgeving). “We bereiden onze wijken voor op het klimaat van de toekomst én maken ze tegelijkertijd mooier en leefbaarder. Ik roep inwoners dan ook van harte op om mee te doen en samen met ons Uithoorn en De Kwakel groener te maken.”

Op de foto: Wethouder Ferry Hoekstra (midden) krijgt uitleg over de aangebrachte aanpassingen en de genomen vergroeningsmaatregelen. Foto: aangeleverd.