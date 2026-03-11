Veenshuttle succesvol

Mijdrecht – Met nog één wedstrijd te spelen is het eerste mannenteam van badmintonvereniging Veenshuttle uit Mijdrecht kampioen geworden in de nylon-divisie afdeling 4. Zaterdag moesten Menno, Sander, Pieter en Hans de laatste horde nemen tegen Sjeve Sjuttle uit Bunschoten-Spakenburg (4-4) maar met de benodigde twee punten is het kampioenschap binnen.

Ook toernooien, competitie of gewoon recreatief spelen? Kom gratis proefspelen bij de Phoenix, Hoofdweg 85, Mijdrecht. Voor meer informatie: www.veenshuttle.nl.

Op de foto: De kampioen Menno, Sander, Pieter en Hans. Foto: aangeleverd.