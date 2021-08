Veel werkzaamheden vanaf eind augustus

Uithoorn – Vanaf de laatste week van augustus worden op verschillende plekken in Uithoorn en De Kwakel tegelijkertijd werkzaamheden uitgevoerd. De gemeente doet haar uiterste best om overlast te beperken. Toch zullen bewoners en verkeer rekening moeten houden met hinder, afsluitingen en omleidingen. “We moeten samen door de zure appel heen bijten, op weg naar een mooi, groen en veilig Uithoorn en De Kwakel!”, aldus de gemeente. Projecten waaraan de komende tijd zal worden gewerkt, zijn de Uithoornlijn, Eigen Haard- projecten in het centrum, De Rede, Kootpark Oost, MFA De Scheg, De Vinckebuurt, Verkeersplan centrum Uithoorn en Het Schansgebied. Vanaf week 35 worden voor verschillende projecten wegen afgesloten en omleidingen ingesteld.

Informatie over afsluitingen en omleidingen

Gemeente: “ Op uithoorn.nl/werk-in-uitvoering vindt u een overzicht van de geplande werkzaamheden. De werkzaamheden aan het Verkeersplan centrum Uithoorn en de Uithoornlijn staan ook in de BouwApp. U kunt de app downloaden in de App Store of Play Store om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden en omleidingen. Ook adviseren wij u om deze periode Google Maps te raadplegen voor uw vertrek. Google Maps kent de omleidingsroutes. Bij de op-brekingen staan omleidingsborden en verkeersregelaars. De gemeente adviseert u om als het kan zoveel mogelijk thuis te werken, en kleinere afstanden met de fiets of te voet af te leggen. Zo voorkomt u dat u met de auto vast komt te staan.

Samen voor een mooi Uithoorn

We winden er geen doekjes om: er komt een pittige tijd aan voor bewoners, ondernemers en bezoekers van het centrum. De gemeente doet er alles aan om iedereen goed te informeren via de gemeentewebsite en social media, de BouwApp, de krant en de informatieborden. De komende maanden rekenen de gemeente en de werkuitvoerders op uw geduld en flexibiliteit. Samen moeten we door de zure appel heen bijten, op weg naar een mooi, groen en veilig Uithoorn en De Kwakel! Bedankt alvast voor uw begrip”, aldus de gemeente Uithoorn.