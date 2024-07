Vakantietip: Haal je stoomdiploma in Stoomgemaal Halfweg!

Regio – Op zoek naar een leuk vakantie-uitje voor het hele gezin? Kom dan op zaterdag 3 of zondag 4 augustus naar Stoomgemaal Halfweg. Het oudste en grootste nog werkende schepradstoomgemaal ter wereld is op deze dagen van 11.30 tot 16.30 uur geopend voor publiek en draait dan onder stoom. Zowel voor volwassenen als kinderen is een bezoek aan het gemaal een onvergetelijke ervaring. Naast de 500 pk grote stoommachine zijn er draaiende modelstoommachines, een smid die gloedvol vertelt over vuur en ijzer en ze ook de smeedhamer laat hanteren, en vrijwilligers die alles over stoom, de techniek en de historie van het stoomgemaal weten en graag uitleg geven en vragen beantwoorden. Kinderen kunnen ook een stoomdiploma halen door de stokers te helpen met kolen in het vuur van de stoomketel scheppen en de machinisten met het smeren van de stoommachine. Ze kunnen daarnaast een speurtocht ondernemen naar de gouden steenkool en aan een fotobingo meedoen. De toegangsprijzen bedragen voor volwassenen € 10,00 en voor kinderen (7 t/m 17 jaar) € 5,00. De Museumkaart is niet geldig.

Combiticket

Met een combiticket kun je het hele weekend van 3 en 4 augustus met korting zowel het Cruquius Museum als Stoomgemaal Halfweg bezoeken. In het Cruquius Museum staat de strijd tegen het water centraal en het verhaal over de droogmaking van het Haarlemmermeer met behulp van 19e-eeuwse stoomtechnieken. In Stoomgemaal Halfweg proef je de unieke sfeer van een stoomgemaal dat nog precies zo werkt als in de tijd toen er nog geen elektriciteit was: met stokers die kolen op het vuur scheppen, hete stoom, de geur van smeerolie, een stampende stoommachine en bruisend water dat wordt voortgestuwd door zes enorme schepraderen. Het combiticket is alleen te koop bij de kassa’s van Stoomgemaal Halfweg en het Cruquius Museum. Het kost € 19,00 voor volwassenen en voor kinderen € 9,50 (5 t/m 12 jaar) of € 11,00 (13 t/m 17 jaar).

Voor meer informatie: www.stoomgemaalhalfweg.nl

Foto: aangeleverd