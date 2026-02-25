Urban Sketch Event in Mijdrecht

Mijdrecht – Urban Sketchers Amstelland en Venen organiseert zondag 1 maart een Urban Sketch Event in het centrum van Mijdrecht. Urban sketching betekent: samen op locatie tekenen wat je om je heen ziet. Straatjes, winkels, mensen, bijzondere gebouwen; alles kan onderwerp zijn. Het idee komt voort uit de wereldwijde community van Urban Sketchers, waar het draait om samen te tekenen en je eigen omgeving vastleggen. Om mee te doen hoef je geen ervaren tekenaar te zijn. Beginners, hobbyisten en gevorderden: sluit gewoon aan met je eigen schetsboek en materialen; potlood, pen, aquarel, wat jij fijn vindt.

Er wordt om 10.30 uur gestart op het Raadhuisplein. Na een korte kennismaking gaat iedereen zelfstandig of in kleine groepjes aan de slag in het centrum. Er wordt om 12.30 uur afgesloten af met een gezamenlijke ‘show and tell’, waarbij elkaars werk wordt bekeken. Deelname is gratis en aanmelden hoeft niet, maar kan wel via usk.amstelland.venen@gmail.com.

De groep Urban Sketchers Amstelland en Venen is actief in de hele regio. Eerder is getekend bij onder andere Vrijhaven Zwier in Vinkeveen, de bibliotheek in Amstelveen, Surf-eiland Aalsmeer, Fort De Kwakel, Het Eiland van Hein en het centrum van Ouderkerk aan de Amstel.

Op de foto: Urban Sketchers Amstelland en Venen organiseert zondag 1 maart een Urban Sketch Event in het centrum van Mijdrecht. Foto: aangeleverd.