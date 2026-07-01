Top 15 van de wereld met PR voor duo The Hyrox Lab

Mijdrecht – In december kwalificeerden Claudia en Robin Honig van The Hyrox Lab zich tijdens de HYROX-wedstrijd in Gent, België, voor het WK HYROX in Stockholm. Daarmee verdienden ze een plek tussen de absolute wereldtop: slechts de beste 0,5% van de ruim 1,5 miljoen HYROX-atleten wereldwijd mocht deelnemen aan dit kampioenschap.

The Hyrox Lab in Mijdrecht is een officiële HYROX-studio (onderdeel van Gym Suppan) die zich volledig richt op de populaire fitnesscompetitie HYROX. Het combineert intensief hardlopen met functionele krachttraining. Na de kwalificatie in Gent heeft het duo de voorbereiding verder opgevoerd. “We zijn intensiever gaan trainen in Aalsmeer, waar we een sterke basis hebben gelegd richting het wereldkampioenschap. In de laatste fase van onze voorbereiding hebben we onze trainingen nog verder toegespitst op de specifieke eisen van HYROX bij The Hyrox Lab van Gym Suppan in Mijdrecht.Dankzij deze gerichte aanpak konden we optimaal voorbereid aan de start verschijnen.”

Topklassering

Het WK vond plaats in de indrukwekkende Strawberry Arena in Stockholm. De omstandigheden waren zwaar; door de hoge temperaturen in de arena had vrijwel iedereen last van de warmte. “Hierdoor leek het lastig om een snelle tijd neer te zetten, maar wij lieten ons daar niet door tegenhouden. Met een tijd van 1:12:03 wisten we niet alleen een nieuw persoonlijk record neer te zetten, maar eindigden we ook op een uitstekende 15e plaats in onze leeftijdsgroep 55-59. Bovendien waren wij de snelste Nederlanders in onze categorie, iets waar we enorm trots op zijn.”

Van de kwalificatie in Gent tot een topklassering op het wereldkampioenschap. Deze prestatie is de beloning voor maanden van hard trainen, discipline en doorzettingsvermogen. “We zijn dan ook dankbaar voor de begeleiding, faciliteiten en ondersteuning die we onderweg hebben gekregen. Een ervaring die we niet snel zullen vergeten en die smaakt naar meer.”

Op de foto: Claudia en Robin Honing. Foto: aangeleverd.