Veenland-turnsters grossieren in medailles

Wilnis/Amersfoort – De toestelfinale in Amersfoort vormde ondanks de zomerse temperaturen ook voor de jonge Veenland turnsters het hoogtepunt van het seizoen voor de turnsters van Veenland. In een warme, maar sportief geslaagde wedstrijddag wisten de turnsters uitstekende prestaties neer te zetten.

Maarliefst veertien turnsters hadden zich geplaatst voor de finale, goed voor in totaal 23 startplekken. Omdat alleen de beste zeven per toestel zich plaatsen, lagen de scores dicht bij elkaar en was de concurrentie groot. De Veenland-turnsters wisten dit om te zetten in een indrukwekkend aantal podiumplaatsen.

Sprong leverde meerdere over-winningen op. Livv en Femm behaalden beiden de eerste plaats. Silvie eindigde als tweede, terwijl Kathelijne (4e), Danique (5e), Lena (7e), Lisa (4e) en Yzabella (6e) eveneens sterke prestaties neerzetten.

Op de brug turnden Danique en Tifa naar een tweede plaats. Fleur werd zesde en Sofie eindigde als vierde.

De balk bleek eveneens een succesvol toestel voor Veenland. Maud, Danique en Livv grepen hier het goud. Fleur werd vierde en Lisa zevende. Op het onderdeel vloer veroverden Maud en Livv beiden een tweede plaats. Silvie eindigde als vijfde en Jadey als zesde.

De vereniging kijkt terug op een geslaagde en gezellige wedstrijddag. “We zijn ontzettend trots op alle turnsters, met én zonder medaille”, laat de begeleiding weten.

Op de foto: v.l.n.r. Fleur, Tifa, Femm, Lisa en Maud. Foto: aangeleverd.