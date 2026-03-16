Unieke inkijk in voetbalwereld tijdens open avond Rotary AMU

Uithoorn – Rotaryclub Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn organiseert dinsdag 24 maart een bijzondere open clubavond in Het Rechthuis. Belangstellenden krijgen die avond een exclusieve blik achter de schermen van het internationale topvoetbal, met voetbalmakelaar Guido Albers van Players United als hoofdspreker. De open avond duurt van 19.00 tot 21.00 uur en vindt plaats in Het Rechthuis, Schans 32, Uithoorn. Aanmelden kan via secretaris@rotaryamu.nl.

De bijeenkomst start met een informele kennismakingsborrel. Daarna neemt Albers, afkomstig uit de regio, de bezoekers mee in de wereld van transfers, onderhandelingen en belangen op het hoogste niveau. Hoe verlopen gesprekken tussen clubs, spelers en zaakwaarnemers werkelijk? Welke strategieën bepalen het succes van een deal? En wat gebeurt er buiten het zicht van camera’s en krantenkoppen? Albers deelt ervaringen en verhalen die zelden de media bereiken, over topsport, psychologie en besluitvorming onder hoge druk.

Naast voetbal staat ook de missie van Rotary centraal. De organisatie is een wereldwijd netwerk van professionals die zich inzetten voor maatschappelijke vooruitgang. Met ruim 46.000 clubs wereldwijd werkt Rotary aan projecten op het gebied van onderwijs, gezondheid, vrede, water en economische ontwikkeling. ‘Service Above Self’ is daarbij het uitgangspunt.

Kenneth Taylor tekent zijn contract bij Lazio Roma, links Guido Albers. Foto: aangeleverd.