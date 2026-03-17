Uitspraak RvS: erkenning betere bescherming inwoners Uithoorn

Uithoorn – De hoogste bestuursrechter – Raad van State – heeft stichting PUSH (Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking) in het gelijk gesteld. PUSH was vorig jaar in beroep gegaan tegen het Luchthavenverkeerbesluit, dat 478.000 vliegbewegingen per jaar toestaat. Het besluit zou de jarenlange overschrijdingen van de geluidsnormen in Uithoorn legaliseren.

Maar de rechter veegde het besluit van tafel, omdat het onvoldoende gemotiveerd en onzorgvuldig is. Het ministerie heeft niet aangetoond dat het besluit leidt tot daadwerkelijke vermindering van de overlast. “Wij zijn erg blij met deze uitspraak”, zegt PUSH-voorzitter Mirella Visser. “Deze uitspraak laat zien, dat de bescherming van omwonenden niet kan worden geregeld met informele afspraken en gedoogconstructies. De wet schrijft duidelijke geluidsnormen voor. Die moeten eindelijk serieus worden toegepast en niet steeds gedoogd en opgerekt om meer vliegen mogelijk te maken”.

Ernstige geluidshinder

Voor inwoners van Uithoorn en Aalsmeer, die dagelijks te maken hebben met intensief vliegverkeer, bevestigt de uitspraak wat zij al jarenlang ervaren: het huidige beleid biedt geen enkele bescherming tegen de groeiende geluidsoverlast. “Dagelijks komen zwaarbeladen grote vliegtuigen laag over Uithoorn en Aalsmeer, met geluidspieken tot 90/100 decibel. Uit het gezondheidsonderzoek van de GGD uit 2024 blijkt, dat onze regio de ernstigste geluidshinder door vliegverkeer heeft van heel Nederland. Dat moet echt anders!”

De uitspraak laat zien, dat het beleid rond Schiphol juridisch wankel is en dat de bescherming van omwonenden beter moet. Het ministerie is nu aan zet om een Luchthavenverkeerbesluit te maken dat een einde maakt aan halfslachtige oplossingen en de structurele overlast in deze regio aantoonbaar vermindert.

PUSH was vorig jaar in beroep gegaan tegen het Luchthavenverkeerbesluit, dat 478.000 vliegbewegingen per jaar toestaat. Foto: Jan Uithol.