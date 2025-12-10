Uithoornse Sabrine Hallewas schittert in Alice in Winterland

Uithoorn – Musicalartiest en ondernemer Sabrine Hallewas, eigenaresse van Jeugd Theaterschool Uithoorn (JTSU), maakt deze kerstvakantie een bijzondere stap in haar carrière. Naast haar werk als musicalactrice en docent is Hallewas dit jaar zowel voor als achter de schermen betrokken bij het spectaculaire ijstheateravontuur Alice in Winterland, van 19 december tot en met 4 januari te zien op de Vechtsebanen in Utrecht.

Hallewas schreef voor de productie niet alleen het script en de liedteksten, maar voert ook de spelregie uit en vertolkt zelf meerdere rollen, waaronder tango, salsa en de zangstem van Koningin Winter. “Het is een droom die uitkomt om mijn ervaring als uitvoerend artiest en creative samen te brengen in een grootschalige familiemusical”, aldus Hallewas.

Van musicals tot ijstheater

Sabrine Hallewas is geen onbekende in de theaterwereld. Ze speelde eerder in succesvolle voorstellingen als Paw Patrol, Woezel en Pip, Expeditie Eiland, De nieuwe kleren van de keizer en Klaas Vaak. Daarnaast zet ze haar veelzijdigheid in door bij Walibi scare actors te trainen voor het jaarlijkse Halloween programma. Door de jaren heen heeft Hallewas zich gespecialiseerd in het maken en spelen van toegankelijke voorstellingen voor het hele gezin, producties die jong en oud samen weten te raken en te vermaken.

Passie

Diezelfde passie draagt ze ook over op haar leerlingen van de Jeugd TheaterSchool Uithoorn (JTSU). Hier leidt ze als creatieve ondernemer jonge talenten op in zang, dans, en acteren met lessen en een jaarlijkse eindvoorstelling in musical en theater.

Met Alice in Winterland waagt Hallewas zich nu ook aan het schrijven en het spel regisseren van een grootschalige professionele productie. De show belooft een unieke combinatie van theater, muziek, dans en ijsspektakel, geschikt voor alle leeftijden.

Tickets zijn verkrijgbaar via www.entertainmentonice.com/alice-in-winterland.

Op de foto: Met Alice in Winterland waagt Hallewas zich nu ook aan het schrijven en het spel regisseren van een grootschalige professionele productie. Foto: Vechtsebanen.