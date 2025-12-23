Uithoorns oudste: mevrouw Berg (104)

Uithoorn – Vorige week bracht burgemeester Pieter Heiliegers een bezoek aan het Hoge Heem; mevrouw Berg, de oudste inwoonster van de gemeente Uithoorn, vierde haar 104e verjaardag. Zoals inmiddels traditie is, kwam hij haar persoonlijk feliciteren, iets wat hij al doet sinds haar 100e verjaardag.

Tijdens het gesprek vertelde mevrouw Berg openhartig dat het soms moeilijk is om zo oud te zijn. “Er zijn nog maar weinig mensen om me heen”, zei ze, terwijl ze af en toe liefdevol de arm van de burgemeester vasthield.

Kerstdiner

Mevrouw Berg woont al jaren in Hoge Heem, waar ze het naar haar zin heeft. Ze eet nog altijd zoveel mogelijk in de zaal, samen met andere bewoners. “Zo blijf ik onder de mensen”, vertelde ze. “En over een paar dagen verzorgen ze hier een mooi kerstdiner. Daar kijk ik naar uit.” Ook gaat ze nog regelmatig met Automaatje naar de kapper.

De burgemeester sprak zijn bewondering uit voor haar doorzettingsvermogen. “Mevrouw Berg is een bijzondere vrouw”, zei hij. “Haar warmte en veerkracht blijven me raken.”

De jarige mevrouw Berg geniet samen met de burgemeester van een kopje koffie en taartje. Foto: Gemeente Uithoorn.