Uithoornaar Bob Berkemeier presenteert zijn boek

Uithoorn – Waar nu de Bibliotheek met de appartementen erboven aan de Wilhelminakade staat, las de opa van Uithoornaar Bob Berkemeier voor uit ‘In de Soete SuIkerbol’. Zittend in zijn fraai bewerkte oude leunstoel, precies op de vierkante meters waarop nu studenten in de bibliotheek hun laptops openklappen. Dat schrijft Bob Berkemeier beeldend in zijn boek over zijn eerste tien jeugdjaren in het oude bakkershuis van de familie Berkemeier. De honderdvijftig jaar oude bakkerij met de antiek gemeubileerde woning. De kapperszaak van De Keijzer ernaast. Café Vendrik met feestzaal en Luxor-bioscoop. Ze zijn er niet meer na de sloop in 2014. Maar voor Bob Berkemeier zijn het bakkershuis met de winkels en de bedrijvigheid in het oude dorp wel een bron van herinneringen.

De geschiedenis van de Uithoornse bakkersfamilie sinds1850. Zijn jeugd en schooltijd in de vijftiger jaren. Een doorkijkje naar de belevenissen van hem en zijn vriendjes in de historische omgeving van het oude dorp. Bob Berkemeier vertelt erover in een kleurrijk geïllustreerd boek. Hij presenteert het zaterdag 20 juni van 13.00 tot 16.00 uur bij boekwinkel Bruna in Winkelcentrum Amstelplein.

Op de foto: Opa las voor. Foto: archief Bob Berkemeier.