2e Honden Helden Hike in Amsterdamse Bos

Amstelland – Op zaterdag 19 september organiseert KNGF Geleidehonden de tweede Honden Helden Hike. Het belooft een onvergetelijke dag te worden waar de unieke band tussen mens en hond centraal staat. De deelnemers – met of zonder hond – verzamelen donaties om toekomstige hulphonden een goede start op school te geven. Het Amsterdamse Bos wordt omgetoverd tot een bruisend festivalterrein. Er zijn gezellige foodtrucks, stands vol verrassingen, een fotowand en de deelnemers ontvangen een leuk aandenken aan deze dag. Ongeveer de helft van het aantal tot nu toe aangemelde deelnemers komt met zijn of haar hond. Tijdens de wandeling van 5 of 10 kilometer door het bos leren de deelnemers meer over KNGF Geleidehonden.

Wachten op perfecte match

Mylo (9) is een van de deelnemers aan de hike. Hij heeft een zeer zeldzaam syndroom, BRPF1 genaamd. Dat is een syndroom dat zorgt voor ontwikkelingsachterstand en moeite met prikkelverwerking. Mylo staat daarom op de wachtlijst voor een assistentiehond van KNGF. Hij hoopt dat hij snel een hond krijgt die hem steun geeft, zijn zelfvertrouwen vergroot en hem een gevoel van veiligheid geeft. Maar het kan nog best even duren voordat er een perfecte match voor hem is. Ondertussen zamelt hij enthousiast geld in voor de Honden Helden Hike. Zijn doel was om 90 euro op te halen, maar de teller staat inmiddels op ruim 2.700 euro!

Impact

Het opleiden van hulphonden is een intensief en kostbaar traject. Zonder steun van donateurs kan KNGF dit belangrijke werk niet doen. Als aanbieder van zorg krijgt KNGF Geleidehonden een klein deel van de kosten van sommige honden vergoed van zorgverzekeraars. Voor het overgrote deel is de stichting afhankelijk van de steun van donateurs. Dit jaar gaat het opgehaalde sponsorgeld van de Honden Helden Hike naar schoolpakketten voor de opleiding van toekomstige hulphonden. Een schoolpakket bestaat onder andere uit een hondenkam, flostouw, halsband en mand en kost 138 euro. Zo geeft KNGF Geleidehonden deze echte hondenhelden in spé een vliegende start zodra ze aan hun schooltijd op de Hondenacademie beginnen.

Zelfstandigheid behouden

KNGF helpt mensen met een beperking om hun wereld te vergroten en zelfstandigheid te behouden, met inzet van professioneel getrainde hulphonden. Een leuke baan vinden, daten, op vakantie gaan, of een restaurant bezoeken: voor mensen met een beperking kan dat een uitdaging zijn. Een hulphond maakt de stap naar buiten kleiner, zodat het sociale leven groter wordt. Kijk voor meer informatie op geleidehond.nl. Aanmelden om mee te lopen (met of zonder hond) kan via www.hondenheldenhike.nl.

Foto: Honden Helden Hike (aangeleverd).