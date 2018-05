Uithoorn zoekt nieuwe burgemeester

Uithoorn – De gemeente Uithoorn zoekt een nieuwe burgemeester. Wat voor persoon moet dit zijn volgens u? Laat het de gemeente weten en vul de vragenlijst in via www.burgemeesteruithoorn.nl. De campagne loopt van 7 tot en met 23 mei.

Burgemeester Dagmar Oudshoorn heeft dit jaar Uithoorn verlaten. Dus moet Uithoorn op zoek naar een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad stelt de profielschets vast en biedt deze op voor de zomervakantie aan aan de Commissaris van de Koning. In de profielschets worden de belangrijkste kenmerken van de nieuwe burgemeester beschreven. Bij het opstellen van dit profiel vraagt de gemeente de hulp van de inwoners van Uithoorn.

Profielkenmerken

Vanaf maandag 7 tot en met woensdag 23 mei kunnen Inwoners uit de gemeente Uithoorn aangeven welke kenmerken zij graag zouden willen zien bij de nieuwe burgemeester van Uithoorn. Via een online onderzoek worden de belangrijkste profielkenmerken in kaart gebracht.

Digitale enquête

Inwoners van Uithoorn en De Kwakel zijn van harte uitgenodigd om hun wensen door te geven via een digitale enquête. Iedereen kan meedoen via www.burgemeesteruithoorn.nl. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 3 minuten en deelname is anoniem.

In de online vragenlijst kunnen inwoners van Uithoorn en De Kwakel via een schuifbalk aangeven hoeveel zij eens zijn met bepaalde stellingen over wat er van de burgemeester verwacht wordt. Zo kunnen ze onder meer reageren op de vraag of hij of zij bij dreigend gevaar hard moet optreden of met elkaar om tafel moet gaan? En moet de burgemeester een vernieuwer zijn of een stabiele factor? Of zorgt de burgemeester voor een sterke positie in de regio of voor een sterke gemeente.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de raad van de gemeente Uithoorn.