Uithoorn sluit aan bij regionale aanpak woonfraude

Uithoorn – De gemeente Uithoorn heeft 5 maart samen met diverse partners en andere gemeenten het vernieuwde convenant Doorzon ondertekend. Met dit convenant versterken partners in de regio Amsterdam-Amstelland de samenwerking in het tegengaan van woonfraude en onrechtmatige bewoning.

Voor Uithoorn betekent de ondertekening een belangrijke stap in het verder verbeteren van de veiligheid, leefbaarheid en integriteit van de woningmarkt in de gemeente. Waar het convenant eerder vooral gericht was op Amsterdam en enkele regiogemeenten, is er nu gekozen voor één uniform regionaal convenant. Vanaf dit jaar zijn ook Uithoorn en Ouder-Amstel volwaardige partners binnen Doorzon. Hierdoor kunnen partijen onderling sneller informatie uitwisselen, gezamenlijk optreden en effectiever bestuurlijke, civiele en strafrechtelijke instrumenten inzetten tegen misstanden.

Criminaliteit

Burgemeester Pieter Heiliegers ondertekende het convenant namens de gemeente Uithoorn. “Voor onze inwoners is een veilige woonomgeving essentieel. Woonfraude ondermijnt dat en trekt soms zelfs criminaliteit aan. Door als gemeente samen te werken met politie, verhuurders, netbeheerders en andere partners, kunnen we sneller en steviger optreden.”

Het Doorzonconvenant bestaat al sinds 2003 en is destijds ontstaan vanuit een initiatief van de Amsterdamse politie met als doel gezamenlijk woonfraude en onrechtmatige bewoning terugdringen. De samenwerking is in de loop der jaren uitgegroeid tot een netwerk van gemeenten, woningcorporaties, particuliere verhuurders, vastgoedpartijen, Liander en politie. De vernieuwde overeenkomst zorgt voor een regionale werkwijze met duidelijke afspraken rond informatiedeling, een sterkere aanpak van overlast en ondermijnende activiteiten en een uitbreiding met nieuwe partners in de regio.

Tafel020, onderdeel van het RIECAA, ondersteunt de uitvoering van het convenant. Zij faciliteert de samenwerking tussen partners, helpt knelpunten oplossen en monitort de voortgang. Tafel020 zet zich in voor een weerbare vastgoedsector in de regio en ziet het convenant Doorzon als een waardevol instrument om woonfraude structureel tegen te gaan.

Met ondertekening van het convenant sloot burgemeester Heiliegers (links) van gemeente Uithoorn zich aan bij de regionale woonfraude-aanpak. Foto: gemeente Uithoorn