Uithoorn rouwt om overleden broers in Istanbul

Uithoorn – De gemeenschap van Uithoorn is diep geraakt door het tragische overlijden van twee jonge broers tijdens een vakantie in Istanbul. Mohammed Jamil Yusuf (17) en Mohammed Yazdani (15) werden afgelopen vrijdag dood aangetroffen in hun hotelkamer. Hun vader (57) werd bewusteloos overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert inmiddels buiten levensgevaar.

De broers woonden in Uithoorn, maar hadden ook nauwe banden met Amstelveen. De oudste, Jamil, liep stage bij twee sporthallen in die gemeente en zou na de zomer starten met een mbo-opleiding in Amstelveen. Volgens zijn begeleiders was hij een vrolijke, behulpzame jongen die zich met enthousiasme inzette.

Onderzoek

De Turkse autoriteiten vermoeden dat voedselvergiftiging de oorzaak is van het overlijden. Vier horecagelegenheden in de wijk Beyoğlu, waar het gezin zou hebben gegeten, zijn onderwerp van onderzoek. Volgens Turkse media zijn vier horeca-eigenaren aangehouden, van wie een momenteel onder huisarrest staat. Monsters uit twee restaurants worden geanalyseerd om duidelijkheid te krijgen over de toedracht.

De vader van de jongens is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Hij zou als enige nog in leven zijn aangetroffen in de hotelkamer, waar het gezin verbleef.

In Uithoorn is het verdriet groot. Op sociale media stromen steunbetuigingen binnen. Buurtgenoten en vrienden delen hun herinneringen aan de broers. “Ik heb ze zien opgroeien voor mijn ogen, en vervolgens zijn ze er niet meer”, zegt een buurman die jarenlang naast het gezin woonde. “Dit raakt me diep.”

Inzamelingsactie voor uitvaart

De werkgever van de vader heeft inmiddels een inzamelingsactie opgezet om hem te ondersteunen bij de uitvaart van zijn kinderen.

