Uithoorn in de schijnwerpers tijdens Verhalenkaravaan

Uithoorn – De Verhalenkaravaan van Bibliotheek Amstelland keert in februari terug en zet dit jaar extra in op lokale verhalen. Van 12 tot en met 15 februari staat ook de vestiging in Uithoorn volledig in het teken van verhalen van inwoners. Het initiatief wil laten zien dat juist in een tijd van snelle digitale communicatie persoonlijke verhalen een verbindende kracht hebben.

In aanloop naar het festival verzamelt de bibliotheek verhalen van Uithoornse inwoners rond het thema ‘Een onverwacht bericht’. Dat kan een brief zijn, een appje dat het hart sneller deed kloppen, een boodschap die vreugde bracht of juist spanning en verdriet. De organisatie zoekt verhalen die raken, ontroeren of verrassen. Inzendingen – tekst, foto of video – kunnen tot en met 19 januari worden ingeleverd via www.verhalenkaravaan.nl. Een selectie krijgt een plek op de website en een podium tijdens een speciale editie van het Literair Café in Uithoorn.

Dialoog op gang brengen

De Verhalenkaravaan zelf trekt van 12 tot en met 15 februari langs alle vestigingen, maar de Uithoornse bibliotheek speelt een prominente rol. Bezoekers kunnen luisteren naar bekende auteurs en lokale vertellers, deelnemen aan workshops, foto-exposities bekijken en objecten ontdekken die een verhaal dragen. Het volledige programma wordt medio januari bekendgemaakt.

Bibliotheek Amstelland wil met deze tweede editie niet alleen verhalen verzamelen, maar ook een dialoog op gang brengen over de kracht van onverwachte momenten. Voor Uithoorn betekent dit een kans om de lokale gemeenschap te verbinden en de bibliotheek als culturele ontmoetingsplek te versterken.

Uithoorn in de schijnwerpers tijdens de Verhalenkaravaan. Foto: aangeleverd.