Uitbreiding jachthaven Uithoorn in 2026

Uithoorn – De gemeente Uithoorn werkt aan een dorpscentrum waar het prettig ondernemen, wonen, winkelen en recreëren is. Dit sluit aan bij het Masterplan Dorpscentrum. Een belangrijk onderdeel daarvan is de jachthaven aan de Wilhelminakade. De exploitant, E-Harbour, wil deze haven uitbreiden.

Het plan is om in het voorjaar van 2026 fase 2 aan te leggen, waardoor er veertig extra ligplaatsen komen. Maandag 15 december hebben de gemeente en E-Harbour een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin alle afspraken zijn vastgelegd.

In 2022 heeft E-Harbour fase 1 van de jachthaven gerealiseerd. Sindsdien is de haven populair bij inwoners en bezoekers. Samen met de gemeente is in 2024 onderzocht wat de uitbreiding betekent voor parkeren. Uit dit onderzoek blijkt dat er voldoende parkeerplaatsen in de omgeving zijn. Er worden dus geen parkeerproblemen verwacht. Mocht er toch incidenteel extra druk ontstaan door de jachthaven, dan zorgt E-Harbour voor alternatieve parkeermogelijkheden.

De jachthaven is vooral bedoeld voor sloepen van dagjesmensen, zoals inwoners die af en toe willen varen. De ligging is ideaal: tussen Amsterdam en het Hollandse Plassengebied in het Groene Hart. Op termijn richt de haven zich volledig op elektrisch varen. De uitbreiding draagt bij aan een aantrekkelijk dorpscentrum; geeft een impuls aan horeca en detailhandel en zorgt het voor een verzorgde openbare ruimte die uitnodigt tot recreatie en ontmoeting. Daarnaast biedt het inwoners meer mogelijkheden voor ontspanning en plezier.

‘Goede stap’

Jan Hazen, wethouder Economische Zaken, zegt hierover: “Met deze uitbreiding versterken we het dorpscentrum en de jachthaven zelf en benutten we de unieke ligging aan de Amstel op een mooie manier. Het is een goede stap om Uithoorn aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers én om duurzaam recreëren te stimuleren.”

Op de locatie van fase 2 ligt momenteel het wachtschip van Scouting Admiralengroep Uithoorn. In overleg met de scouting, E-Harbour en de provincie is een nieuwe plek gevonden aan de Amsteldijk Noord. De uitbreiding van fase 2 past al binnen het omgevingsplan.

Op de foto: Jaap Schippers van E-Harbour (links) en wethouder Jan Hazen ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst voor uitbreiding van de jachthaven. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest.