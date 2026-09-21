Tweede editie boeken- en puzzelruilbeurs

Uithoorn – In Buurtkamer De Kuyper aan de Kuyperlaan 50 in Uithoorn wordt zaterdag 26 september van 10.30 tot 12.00 uur de tweede boeken- en puzzelruilbeurs gehouden. “De vorige keer werd enthousiast ontvangen dus een vervolg kon niet uitblijven”, zegt Margit Rechtuijt namens Uithoorn voor Elkaar.

Bij binnenkomst levert de bezoeker zijn of haar boeken in en ontvangt daarvoor muntjes, maximaal acht per keer. Daarvoor kunnen nieuwe boeken worden uitgezocht. De boeken moeten niet te oud en in goede staat zijn. Dankzij gulle gevers is er een mooie voorraad romans, thrillers en andere literatuur om uit te kiezen.

Ruilen zorgt voor tweede leven

De boeken- en puzzelruilbeurs is gelijk een leuke gelegenheid om andere leesliefhebbers en puzzelaars te ontmoeten. Bij De Kuyper kan een kopje koffie of thee gekocht worden en de organisatie zorgt voor wat lekkers erbij. De beurs is een van de activiteiten in de Week van de Ontmoeting in Uithoorn. Kijk voor het hele programma op uithoornvoorelkaar.nu/agenda.

“Van de vorige keer hebben we geleerd dat mensen graag hun puzzels wilden ruilen. Daarom zullen we daar nu meer ruimte voor maken”, vertelt medeorganisator Conny Vos. Door te ruilen blijft een puzzel niet ongebruikt in de kast liggen en krijgt het een tweede leven.

In Buurtkamer De Kuyper wordt zaterdag 26 september van 10.30 tot 12.00 uur de tweede boeken- en puzzelruilbeurs gehouden. Foto: aangeleverd.