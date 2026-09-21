Van fort naar fort, langs de Amstel en het groen in richting Abcoude

Uithoorn – Van fort naar fort fietsen, wandelen langs de Amstel of vanuit Uithoorn, Aalsmeer of Amsterdam zo het groene buitengebied in. Volgens VVD-Statenlid Nick Roosendaal liggen er volop kansen om de recreatieve mogelijkheden in Amstelland aantrekkelijker en beter bereikbaar te maken. Tijdens de opening van Open Monumentendag bij Fort aan de Drecht sprak hij daar opnieuw over. In Provinciale Staten houdt hij zich onder meer bezig met een gezonde leefomgeving, sport en cultuur.

Wie bij een van de forten in de regio staat, ziet volgens Roosendaal meteen hoe bijzonder het gebied is. Forten, water, natuur en open landschap liggen op korte afstand van de stedelijke omgeving. Juist die combinatie van historie, landschap en ruimte om te wonen, werken en recreëren maakt Amstelland volgens hem bijzonder.

Recreatieve netwerk

Tegelijkertijd kan het recreatieve netwerk volgens Roosendaal beter op elkaar worden aangesloten. “Veel mooie gebieden liggen dicht bij elkaar, maar een logische of veilige verbinding ontbreekt soms. Een ontbrekend stukje fietspad, een onveilige oversteek of gebrekkige bewegwijzering kan al een flinke onderbreking vormen in een recreatieve route.”

Daarvoor zijn niet altijd grote projecten nodig, stelt Roosendaal. “Met relatief eenvoudige maatregelen kan volgens hem al veel worden verbeterd. Hij wijst daarbij op de bestaande Fortenfietsroute van ongeveer veertig kilometer, die langs zeven forten voert, waaronder Fort bij Uithoorn, Fort aan de Drecht, Fort Waver-Amstel en Fort bij Abcoude.”

Druk beter verdelen

De behoefte aan recreatieruimte zal volgens Roosendaal alleen maar toenemen. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) groeit de komende jaren verder en steeds meer mensen zoeken in hun vrije tijd de ruimte en het groen op. In plaats van recreatie steeds verder te beperken, zou volgens hem juist moeten worden gekeken naar aantrekkelijke alternatieven en een betere spreiding van bezoekers.

Ook de Ronde Hoep speelt daarin een rol. Het gebied is populair bij bewoners, wandelaars, recreatieve fietsers en wielrenners. Door meerdere aantrekkelijke routes aan te bieden, kan de recreatiedruk volgens Roosendaal beter worden verdeeld en kunnen bezoekers ook andere delen van Amstelland ontdekken. “Daarbij is samenwerking over gemeentegrenzen heen noodzakelijk. Een fietser of wandelaar houdt immers geen rekening met de grens tussen bijvoorbeeld Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen en Ouder-Amstel. Roosendaal ziet een rol voor zowel gemeenten als provincie om samen te kijken naar het regionale netwerk en te investeren in veilige fietsroutes, recreatie en het beleefbaar maken van landschap en erfgoed.”

Een eerste stap kan volgens hem eenvoudig zijn. “In kaart brengen waar onveilige plekken en ontbrekende verbindingen zitten en vervolgens bekijken waar met relatief beperkte middelen veel winst kan worden geboekt.”

‘Ons landschap is al een attractie’

Roosendaal ziet bovendien kansen voor Uithoorn. Vanuit Amsterdam ligt het landschap op fietsafstand. Een bezoek aan Uithoorn kan volgens hem worden gecombineerd met een fietstocht langs de Amstel, een bezoek aan Fort aan de Drecht of een ontdekkingstocht langs de Stelling van Amsterdam. Dat kan ook positief uitpakken voor lokale ondernemers.

Een pretpark is daarvoor niet nodig, vindt Roosendaal. “Het landschap en de geschiedenis zijn volgens hem al een belangrijke attractie. De Stelling van Amsterdam, ooit aangelegd om het gebied tegen een vijand te beschermen, kan volgens hem tegenwoordig juist een verbindende rol spelen door mensen vanuit de stad het buitengebied in te laten trekken.”

Ambitie

Zijn ambitie is om meerdere aantrekkelijke routes vanuit Amsterdam naar Amstelland te realiseren, voor wielrenners én voor recreatieve fietsers, gezinnen en wandelaars. “We hebben hier iets heel bijzonders”, zegt Roosendaal. En tot besluit: “Als inwoners van Uithoorn mogen we daar best wat trotser op zijn.”

Foto: aangeleverd