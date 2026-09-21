Mijdrecht/Uithoorn – Pompoenen, Halloween-sfeer, muziek en vooral heel veel dansen. Op zaterdag 10 oktober organiseert Kids in the Mix een Halloween Minidisco en Halloween Kinderdisco bij Optisport Mijdrecht aan de Ontspanningsweg 1.

Het feest wordt verdeeld over twee leeftijdsgroepen. Kinderen van 2 tot en met 7 jaar zijn van 16.00 tot 17.30 uur welkom bij de Halloween Minidisco. Voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar begint om 19.00 uur de Halloween Kinderdisco, die tot 21.00 uur duurt.

Achter de draaitafel staat Kids DJ Edwin. Tijdens de feesten draait alles om samen dansen, springen, feesten en zingen in een gezellige Halloween-sfeer. Ook Halloween-tattoos zijn onderdeel van het programma. De Mijdrechtse Halloween-disco maakt deel uit van drie Halloween-evenementen van Kids in the Mix. Op 3 oktober vindt de eerste editie plaats in Uithoorn en op 31 oktober wordt Halloween afgesloten met een feest in Amstelveen.

Ook online is Kids in the Mix volop in beweging. De website wordt momenteel vernieuwd en uitgebreid met nieuwe pagina’s, foto’s en informatie over de verschillende evenementen. Meer informatie en tickets zijn te vinden via www.kidsinthemix.nl.

Halloween kinderdisco in de regio. Foto: aangeleverd.