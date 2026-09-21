Pedagogisch medewerkers in het zonnetje

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen stond donderdag 17 september stil bij de Dag van de Pedagogisch Medewerker.

Met hun betrokkenheid, aandacht en enthousiasme dragen pedagogisch medewerkers dagelijks bij aan een veilige omgeving, waarin kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen.

Namens het college bracht wethouder Dylan Lochtenberg een doos bonbons langs bij kinderopvanglocatie Vinkenrijk in Vinkeveen. Ook de andere kinderopvanglocaties binnen de gemeente ontvingen een doos bonbons als blijk van waardering voor hun inzet.

Namens het college bracht wethouder Dylan Lochtenberg een doos bonbons langs bij kinderopvanglocatie Vinkenrijk in Vinkeveen. Foto: aangeleverd.