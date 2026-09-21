Reanimatiekennis kan verschil maken in noodsituaties

Vinkeveen – In De Boei in Vinkeveen vond verleden week een herhalingstraining reanimatie en AED plaats. Acht deelnemers werkten daar hun certificering bij onder begeleiding van instructeur Simone Wetzel van BRN Brandbeveiliging.

Het volgen van een herhalingstraining is voor veel hulpverleners geen formaliteit. Juist in noodsituaties blijkt hoe belangrijk het is om vertrouwd te blijven met de juiste handelingen. Bij een hartstilstand telt immers iedere minuut. Snelle alarmering van de hulpdiensten en direct handelen door omstanders kunnen van grote invloed zijn op de overlevingskansen van een slachtoffer.

Eerste minuten cruciaal

Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, wordt via 112 niet alleen een ambulance gealarmeerd. Ook burgerhulpverleners in de directe omgeving ontvangen een oproep. Zij kunnen vaak sneller ter plaatse zijn en weten waar de dichtstbijzijnde automatische externe defibrillator (AED) beschikbaar is. Die eerste minuten zijn vaak cruciaal, nog voordat professionele hulpverleners arriveren.

Hoewel veel mensen instinctief terugdeinzen bij een medische noodsituatie, benadrukken deskundigen regelmatig dat niets doen geen optie is. Kennis van reanimatie en het gebruik van een AED kan het verschil maken tussen leven en dood. Daarom wordt inwoners aangeraden hun vaardigheden regelmatig op te frissen en trainingen te blijven volgen.

De acht deelnemers in Vinkeveen rondden de herhalingstraining met succes af en ontvingen hun certificaat. Daarmee beschikken zij opnieuw over actuele kennis om in een noodsituatie in actie te komen wanneer elke seconde telt.

In De Boei in Vinkeveen vond verleden week een herhalingstraining reanimatie en AED plaats. Foto: aangeleverd.