Argon sprokkelt punt tegen RKDEO

Mijdrecht – In de eerste competitiewedstrijd tegen RKDEO heeft Argon gelijkgespeeld, 1-1. De doelpunten vielen in de eerste helft. De voormalige eersteklasser uit Nootdorp bleek een pittige tegenstander, die met snelle aanvallers de defensie van Argon behoorlijk op de proef stelde. Argon kon daar in eerste instantie weinig tegenoverstellen, speelde onzeker en was duidelijk niet ontspannen. Het spelpeil was minder dan in de laatste bekerwedstrijd. Na een kwartier kwam Argon op achterstand, maar vlak voor rust werd de stand gelijkgetrokken. De tweede helft was onderhoudend, maar er werd niet meer gescoord.

Al na vijf minuten gaf de snelle linkerspits Fallilou Gueye zijn visitekaartje af. Hij snelde zijn verdediger voorbij en schoot laag in, maar Argon-doelman Juran Doezeman bracht met de voet redding. Tien minuten later was het wel raak. Na balverlies werd Gueye over links in stelling gebracht en hij tekende voor de 0-1. Argon kreeg daarna mogelijkheden. Een vrije trap van Justin Schouten werd door Teun Gortemulder over de lat gewerkt. Ook Cas Jansen kreeg een kans, maar doelman Luc Vurens greep op tijd in. Vlak voor rust kreeg Argon de beloning. Na een fraaie aanval over rechts knalde Didier Reins de bal onhoudbaar in de bovenhoek: 1-1. RKDEO kreeg daarna nog een mogelijkheid via Ronald Kramer, maar zijn poging ging over.

Net niet

Na rust bleef het vooral een kwestie van net niet. Een kopbal van Stan van Scheppingen ging maar net naast en aan de andere kant moest Teun Gortemulder redding brengen. Coach Jeroen de Zwaan bracht met nog een half uur te spelen Bas Boelhouwer en Sebas Kroon in. Ook Sherweny Felicia en later Yuga Sugimoto kregen speeltijd. Argon kreeg nog kansen via Stan van Scheppingen en Cas Jansen, maar wist niet meer te scoren. In het laatste kwartier kreeg RKDEO via Moaaz Elnahas en Dylan Boapeah nog mogelijkheden. Juran Doezeman liet zich echter niet verschalken.

Zo eindigde de eerste competitiewedstrijd in een gelijkspel tegen een sterke tegenstander. Zaterdag gaat Argon naar Nieuwkoop, dat bij Oliveo met 2-1 verloor.

De 1-1 in de maak. Foto: Hans van Gelderen.