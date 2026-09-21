Gouden bruidsparen vieren 50 jaar liefde

Uithoorn – Acht bruidsparen uit Uithoorn en De Kwakel die dit jaar hun gouden huwelijksjubileum vieren, kwamen donderdag 10 september bijeen in het Spoorhuis in Uithoorn. Het gezelschap bestond uit stellen die in 1976 elkaar het jawoord gaven en inmiddels al vijftig jaar lief en leed delen. Vanwege het grote aantal gouden bruidsparen organiseert de gemeente sinds enkele jaren twee gezamenlijke bijeenkomsten per jaar. In april vond de eerste feestelijke ontvangst plaats, in september volgde de tweede groep jubilarissen.

Terug naar het jaar 1976

Burgemeester Pieter Heiliegers verwelkomde de bruidsparen persoonlijk en nam hen tijdens zijn toespraak mee terug naar het jaar waarin zij trouwden: 1976. Een tijd zonder mobiele telefoons en internet, maar mét veel tijd voor elkaar. Het was het jaar waarin de eerste reguliere vluchten van de Concorde van start gingen, Viking 1 op Mars landde en Bert en Ernie voor het eerst op de Nederlandse televisie verschenen in Sesamstraat. Ook klonk overal de muziek van ABBA en beleefde Nederland een van de warmste zomers ooit. Dichter bij huis groeide in die jaren de wijk Zijdelwaard uit tot een levendige woonwijk en werd het Zijdelwaardplein een vertrouwde ontmoetingsplek voor veel inwoners. Herinneringen die bij veel aanwezigen nog altijd een glimlach oproepen.

Een burgemeester heeft een keten

Tijdens de bijeenkomst vertelde burgemeester Heiliegers ook over de ambtsketen die hij droeg. Hij legde uit dat een burgemeester de keten bij bijzondere gelegenheden draagt. Daarbij wees hij op het verschil tussen de twee zijden van de keten: één zijde wordt gedragen bij de uitreiking van Koninklijke onderscheidingen, terwijl de zijde met het gemeentewapen bestemd is voor gemeentelijke aangelegenheden zoals deze feestelijke ontvangst. Met een knipoog merkte hij op: “Een burgemeester is net als een fiets, zonder ketting is hij niets.” Een zin die hij nogal eens uitspreekt bij een bezoek aan de basisscholen…dat ‘breek het ijs’. Om daar direct aan toe te voegen dat een fiets een ketting heeft, maar een burgemeester een keten.

Recept voor een goed huwelijk

Tijdens het samenzijn werd natuurlijk ook de vraag gesteld wat het geheim is van een huwelijk dat al vijftig jaar standhoudt. De antwoorden verschilden in woorden, maar kwamen opvallend vaak op hetzelfde neer. Met een glimlach vertelde een van de bruidsparen: “Je moet elkaar iets gunnen. Het is geven en nemen, niet altijd je eigen gelijk willen halen.” Een ander stel voegde daaraan toe: “Blijf met elkaar praten, ook als je het niet eens bent. Communicatie is misschien wel het belangrijkste.” En volgens weer een ander gouden paar is er nog een onmisbaar ingrediënt: “Geef elkaar de ruimte. Je hoeft niet alles samen te doen, als je elkaar maar blijft vinden.” De burgemeester kon het alleen maar beamen. Juist die combinatie van aandacht voor elkaar, onderling begrip en een gezonde dosis vrijheid bleek volgens de aanwezige jubilarissen het recept voor een gelukkig huwelijk van vijftig jaar. De aanwezigen waren vooral enthousiast over het informele en persoonlijke karakter van de bijeenkomst. Onder het genot van een hapje en een drankje werden herinneringen opgehaald, ervaringen gedeeld en werd samen stilgestaan bij een bijzondere mijlpaal.

Burgemeester Heiliegers met de jubilerende paren, gefotografeerd bij het Spoorhuis. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest.