Hertha-vrouwen verliezen doelpuntriller

Vinkeveen – Hertha Dames 1 is het nieuwe competitieseizoen begonnen met een spectaculaire, maar teleurstellende 3-4 nederlaag tegen AMVJ VR-1. Na een zwakke eerste helft leek de thuisploeg na rust nog op weg naar een punt, maar het slotoffensief kwam net te laat.

Voor de aftrap was er een feestelijk moment op sportpark Vinkeveen. Pupillen van de week India en Kenya, beiden speelsters van de MO11, mochten samen de aftrap verrichten. Als herinnering ontvingen zij een voetbal met de opdruk ‘Pupil van de Week’.

Hertha trad aan met een flink vernieuwde selectie. Na het vertrek van meerdere speelsters werden onder anderen Yonna Bakker en Mathilde Barth aangetrokken. Ook Jamie Spraakman, Billy Breyaen en Dewi Norbert keerden terug bij de club, terwijl Sienna van der Sloot na een langdurige blessure haar rentree maakte. Daarnaast sloot talent Emma van Eck zich officieel aan bij de selectie.

Moeizame start

De thuisploeg kende echter een moeizame start. Hertha speelde onrustig, leed veel balverlies en gaf achterin te veel ruimte weg. Ondanks enkele goede reddingen van keepster Giulia wist AMVJ dit overwicht uit te drukken in doelpunten. Na een half uur stond het 0-2 en vlak voor rust viel ook de 0-3. Na de pauze liet Hertha een heel ander gezicht zien. De ploeg speelde compacter en zette meer druk naar voren. Dat leidde na tien minuten tot de aansluitingstreffer. Na een aanval van Anne-Britt belandde de bal via de keepster voor de voeten van invalster Christine Barth, die in haar debuut voor Dames 1 direct trefzeker was: 1-3. Ook jeugdspeler Joëlle Kroese maakte haar eerste officiële minuten in het eerste elftal.

Vertrouwen

De treffer gaf Hertha vertrouwen. Kort daarna benutte aanvoerster Ismene Nobel een strafschop na hands van AMVJ: 2-3. In de slotfase ging Hertha vol op jacht naar de gelijkmaker. De thuisploeg nam steeds meer risico, maar werd daarvoor gestraft toen AMVJ uit een counter de 2-4 maakte. Nobel zorgde vlak voor tijd nog voor de 3-4, maar verder kwam Hertha niet meer. Ondanks het verlies biedt vooral het sterke optreden na rust perspectief voor de rest van het seizoen.

Ondanks het verlies biedt vooral het sterke optreden na rust perspectief voor de rest van het seizoen. Foto: aangeleverd.