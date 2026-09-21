Theaterworkshop en Jungle Escape in bibliotheken

Abcoude/Mijdrecht – De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van theater, dans, zang en verbeelding. Ook de bibliotheken van Abcoude en Mijdrecht sluiten daarbij aan met activiteiten waarin kinderen niet alleen luisteren of lezen, maar zelf in actie komen.

In de Bibliotheek Abcoude staat maandag 12 oktober de theaterworkshop ‘Spot aan’ op het programma. Kinderen van 7 tot en met 12 jaar stappen daarbij het podium op en ervaren hoe het is om letterlijk in de schijnwerpers te staan. Met fantasie en improvisatie kruipen zij in de huid van een ander personage. Zo wordt theater niet alleen iets om naar te kijken, maar vooral iets om zelf te beleven.

De Tempeljagers

In de Bibliotheek Mijdrecht wacht zaterdag 10 oktober een ander avontuur. Kinderboekenschrijver Michael Reefs neemt kinderen van 8 tot en met 13 jaar mee in de wereld van zijn serie De Tempeljagers. Tijdens de Jungle Escape staan geheimzinnige puzzels, verborgen aanwijzingen en de zoektocht naar een mysterieuze tempel centraal. Samenwerken en logisch nadenken komen daarbij samen met de uitdaging om onder tijdsdruk het hoofd koel te houden.

Ook kinderen die de boeken van De Tempeljagers nog niet kennen, kunnen aan de Jungle Escape deelnemen. Voorafgaand aan het avontuur geeft Reefs een introductie op de wereld van de serie en wordt uitgelegd hoe de escape room in zijn werk gaat.

Voor beide activiteiten is het aantal plaatsen beperkt. Aanmelden en meer informatie: www.bibliotheekuv.nl/kinderboekenweek.

Herfstvakantie

Ook in de herfstvakantie biedt de bibliotheek ruimte voor ontdekken en experimenteren. De BiebFabriek opent opnieuw de deuren voor kinderen die graag onderzoeken, dingen uitproberen en nieuwe vaardigheden ontdekken. Het programma bestaat uit verschillende activiteiten.

Meer informatie: www.bibliotheekuv.nl/biebfabriek. Alle activiteiten van de BiebFabriek zijn gratis en een lidmaatschap van de Bibliotheek is niet nodig. Vooraf aanmelden is wel gewenst, omdat het aantal plaatsen beperkt is.

Theaterworkshop en Jungle Escape in bibliotheken. Foto: aangeleverd.