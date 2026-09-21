Cor Herben-Kousenband blaast 100 kaarsjes uit

Uithoorn – Mevrouw C.L. Herben-Kousenband vierde onlangs haar 100ste verjaardag. Burgemeester Pieter Heiliegers bezocht de eeuwelinge in haar woning in de Legmeer om haar persoonlijk te feliciteren met deze bijzondere mijlpaal.

Bij aankomst werd direct duidelijk hoe geliefd mevrouw Herben is. Haar huis was gevuld met familie, vrienden en buren die samenkwamen om haar verjaardag te vieren. Tussen de feestelijke gesprekken, taart en een glas bubbels door stond één ding centraal: haar grote liefde voor planten en bloemen.

Groen als levenselixer

Het huis van mevrouw Herben ademt groen. Overal staan planten en voor haar verjaardag was de sfeervolle woonkamer bovendien gevuld met kleurrijke boeketten. Voor burgemeester Heiliegers vormde dat meteen een mooi gespreksonderwerp. Op de vraag of zij haar planten zelf nog verzorgt, antwoordde mevrouw Herben vol overtuiging dat zij dat nog altijd doet. Lachend vertelde zij: “Zondag is mijn vaste plantendag. Dat is ook een dag waarop ik vrij ben. Net als vrijdag. De rest van de week word ik beziggehouden.” Volgens mevrouw Herben is tuinieren ook het geheim achter haar hoge leeftijd. Op de vraag hoe je 100 jaar wordt, antwoordde zij eenvoudig: “Veel tuinieren en lekker buiten zijn.” Het groen om haar heen geeft haar naar eigen zeggen energie en plezier.

Van Amsterdam naar Uithoorn

Mevrouw Herben werd geboren en groeide op in Amsterdam. Daar woonde zij tot haar zeventigste levensjaar. Omdat zij altijd graag tuinierde, had zij in Uithoorn een volkstuin waar ze bloemen, planten en groenten kweekte. Uiteindelijk besloot zij zich hier definitief te vestigen. Een huis met een tuin was daarbij een absolute voorwaarde. Samen met haar man besteedde zij jarenlang veel tijd en aandacht aan het onderhoud ervan. De aanwezige buren herinnerden zich hoe prachtig de tuin er altijd uitzag. Hoewel mevrouw Herben die tegenwoordig niet meer volledig zelf kan onderhouden, ligt er nog steeds een mooie groene oase rondom haar woning. Over haar verhuizing vanuit Amsterdam zegt zij: “In het begin miste ik de drukte van de stad natuurlijk wel, maar later niet meer hoor.”

Actief en betrokken

Ook op haar honderdste staat mevrouw Herben nog midden in het leven. Zelf zegt zij dat ze zich eerder 70 dan 100 voelt. Jarenlang werkte zij in buurthuizen en gaf zij naailessen. Daarnaast houdt zij van tekenen, knutselen en lezen. Dat laatste is nog goed zichtbaar in haar woonkamer, waar een grote boekenwand een prominente plek inneemt. Door haar slechtziendheid lukt lezen niet meer zoals vroeger, maar de boeken wegdoen vindt zij geen optie. “Dat zou veel te ongezellig zijn,” vindt zij. Kenmerkend voor haar nuchtere kijk op het leven was ook haar reactie op alle feestelijkheden om haar heen. Terwijl familie, vrienden en buren genoten van het samenzijn, keek mevrouw Herben glimlachend toe. “Ik zit te kijken naar een toneelstuk”, zei zij. “En de burgemeester hoort daar ook bij.”

Bijzondere familieband

Tijdens het bezoek vertelde mevrouw Herben bovendien dat zij dacht familie van de burgemeester te zijn. Haar vaders zus was namelijk getrouwd met een Heiliegers uit Haarlem. Na enig speurwerk bleek daar inderdaad een historische familieverbinding te bestaan. De tante van mevrouw Herben was getrouwd met Philippus Cornelis Heiliegers, de overgrootvader van burgemeester Pieter Heiliegers. Het echtpaar trad op 5 februari 1890 in het huwelijk. Deze bijzondere ontdekking gaf het bezoek een extra persoonlijk en feestelijk tintje.

Gladiolen als symbool

Op tafel stond een grote vaas met gladiolen, cadeau van een goede vriendin. Bij het boeket hoorde een kaartje met een treffende boodschap: gladiolen staan symbool voor kracht, oprechtheid, doorzettingsvermogen en overwinning. Eigenschappen die volgens haar naasten perfect bij mevrouw Herben passen. Zelf bleef zij daar zoals altijd bescheiden onder. Haar reactie: “Dat zegt men!” Met haar optimisme, zelfstandigheid en liefde voor alles wat groeit en bloeit is mevrouw Herben een inspiratie voor velen. En haar volgende doel? Dat is helder: zij wil graag 110 jaar worden.

Mevrouw C.L. Herben-Kousenband (100) op de foto met burgemeester Heiliegers. Foto: gemeente Uithoorn.