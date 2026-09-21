Grote verschillen en spannende remises

De Ronde Venen – In de biljartcompetitie van De Ronde Venen liepen de uitslagen deze week flink uiteen. Sommige teams deelden broederlijk de punten, andere lieten werkelijk geen kruimel op het laken liggen. Kortom: er werd scherp gespeeld, stevig verdedigd en hier en daar waarschijnlijk ook even diep gezucht.

De Merel 4/Thijmen van Veen ontving thuis K.O.T. 87-1. Zelfs met een gewijzigde opstelling bleken de Vinkeveners niet van de wijs te brengen: opnieuw werden alle 48 wedstrijdpunten binnen geharkt. Jan Kooijman, Ger Ruimschoot, Dirk van Egmond en kopman Teun Verkaik lieten de mannen uit Mijdrecht vooral naar de score kijken.

Krachtsverschillen groot

Ook De Kromme Mijdrecht 1 liet er thuis tegen De Merel 1/Thijmen van Veen geen gras over groeien. De krachtsverschillen waren groot en met vier gewonnen partijen stond er een overtuigende clean sweep op het bord. Antonie en Bernard Schuurman, Berend Huisingh en Eduard Vredenburgh zorgden samen voor de volle 48 wedstrijdpunten.

Cens 2 had evenmin medelijden met De Kromme Mijdrecht 3. Ook hier werd de maximale winst behaald. Jim van Zwieten, Sander Pater, Collin Baars en Hans Bak vormden het winnende kwartet.

Goede zaken

Op de nieuwe ‘tijdelijke’ locatie voor de komende twee jaar in De Boei in Vinkeveen deed s.v. Veenland/Liquidrubber goede zaken tegen De Springbok 2. Joep Pothuizen, Paul Verbruggen en Ron Hartsink wonnen de eerste drie partijen voor de thuisploeg. Peter Stam liet vervolgens zijn expertise zien en zette er namens De Springbok een fraaie partij tegenover.

De Merel 3/Thijmen van Veen deed eveneens goede zaken tegen De Kromme Mijdrecht 2 en won drie partijen. Dorus bewees dat hij het nog lang niet verleerd is: in slechts 24 beurten verzamelde hij zijn 85 caramboles, met bovendien de hoogste serie van de week van 21. Ook Jeroen van Rijn en Wim Berkelaar wonnen hun partij. Jos Vermeij redde namens De Kromme Mijdrecht de eer met een mooie tegenprestatie.

Spanning volop

Spanning was er volop bij De Biljartvrienden tegen Cens/T.C. Gortenmulder. De hele avond ging het gelijk op en beide teams wonnen twee partijen. Broer Persoon en Evert Driehuis deden dat voor Cens. Lucia Burger en Jan Koridon maakten uiteindelijk het verschil, waardoor de winst met de overige vrienden werd gedeeld.

De Springbok 1 en De Merel 2/Thijmen van Veen hielden elkaar volledig in evenwicht. Beide teams wonnen twee partijen en verzamelden precies 33 wedstrijdpunten. Opvallend was de partij van Gijs van de Vliet: hij speelde de kortste partij van de week en had de klus al in 18 beurten geklaard. Teamgenoot Gerard Roling won eveneens, terwijl Arie Bocxe en Hen Kandelaar de overige partijen op hun naam schreven.

Gijs van de Vliet. Foto: aangeleverd.