TTC De Merel verwelkomt nieuwe voorzitter

De Ronde Venen – Na een wisselvallige winter kijkt Toer Trimclub De Merel alweer vooruit naar het nieuwe wielerseizoen. De voorbereidingen voor de traditionele openingstocht op 8 maart zijn in volle gang. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 februari werd bovendien een belangrijke bestuurswissel bekrachtigd.

Voorzitter Loes Kuijper trad na een reguliere bestuurstermijn af. Zowel leden als bestuur spraken hun waardering uit voor haar grote inzet, betrokkenheid en toewijding. Kuijper blijft actief binnen de vereniging als lid van de toercommissie en redacteur van het maandblad de e‑merel. Ze was bovendien de eerste vrouwelijke voorzitter in de geschiedenis van de club. Als erkenning voor haar bijdrage werd zij uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2025.

Vertrouwd gezicht

De vergadering benoemde André Kroeze tot nieuwe voorzitter. Kroeze is een vertrouwd gezicht binnen TTC De Merel: hij was eerder bestuurslid, is al jarenlang actief lid en ondersteunt met zijn onderneming de club én andere lokale sportverenigingen.

Met 111 leden, onder wie vijftien vrouwen, staat de vereniging stevig, maar nieuwe rijders zijn van harte welkom. In mei organiseert De Merel op diverse zondagen speciale kennismakingsritten in het kader van het 50‑jarig jubileum. Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden op www.ttcdemerel.nl, een mail sturen naar secretaris@ttcdemerel.nl, of zich via de knop ‘free ride’ op de website aanmelden voor een vrijblijvende proefrit.

Op de foto: André Kroeze ontvangt de voorzittershamer van de scheidende voorzitter Loes Kuijper. Foto: aangeleverd.