Traumahelikopter ingezet bij reanimatie De Kwakel

De Kwakel – Vrijdagavond 19 december is op de Mgr. Noordmanlaan in De Kwakel een grootschalige hulpverlening op gang gekomen na een melding van een reanimatie. Rond 20.49 uur rukten meerdere hulpdiensten uit, waaronder twee ambulances en de brandweer. Kort daarna werd ook een traumahelikopter gealarmeerd. De helikopter, Lifeliner 1, steeg om 20.55 uur op vanaf Amsterdam Heliport en vloog in enkele minuten naar De Kwakel. Het doel: het snel ter plaatse brengen van een Mobiel Medisch Team met een trauma-arts, om geavanceerde medische hulp te bieden.

De inzet van een traumahelikopter gebeurt alleen bij levensbedreigende situaties waarbij gespecialiseerde zorg direct noodzakelijk is. Het incident trok veel bekijks in de buurt, mede door de aanwezigheid van de helikopter. Over de toestand van het slachtoffer deed de politie geen mededelingen.

Op de foto: De Lifeliner 1 steeg op vanaf Amsterdam Heliport en vloog in enkele minuten naar De Kwakel. Foto: MMT.