Trade Fair: Kleurige kijk in sierteelt

Aalsmeer – Van woensdag 8 tot en met vrijdag 10 november vond de jaarlijkse Trade Fair van Royal FloraHolland plaats. De bloemen- en plantenbeurs heeft weer vele bezoekers uit binnen- en buitenland mogen verwelkomen. Op de eerste dag zelfs gelijk een record aantal. Prachtige stands presenteerden de deelnemers met leuke en originele arrangementen. De bloemen en planten worden veelal tentoongesteld met en tussen aparte items.

Al met al een hele boeiende kijk in de sierteelt. Helaas alleen te zien voor relaties en vakmensen en dat vindt menig bloemen- en plantenliefhebber best heel jammer. Het is toch prachtig om dit kleurige spektakel te zien.

De Trade Fair is de opvolger van de vroegere Vaktentoonstelling. Deze beurs was eveneens voornamelijk voor vaklui, maar er was ook een bezoekersdag. Misschien een idee voor de Trade Fair, een dagje langer organiseren en deze (zater)dag open stellen voor ‘gewoon’ publiek, tot slot de uiteindelijke kopers van de bloemen en planten.

Foto: www.kicksfotos.nl