Tour de Kwakel: Krek van Leeuwen wint Pietje Verhoefprijs

De Kwakel – De Tour de Kwakel is een jaarlijks wielerspel dat wordt georganiseerd in De Kwakel. Het is het oudste wielerspel van Nederland en wordt al decennia lang gespeeld. Elk jaar doen ongeveer 95 enthousiastelingen uit De Kwakel en omgeving mee aan dit evenement.

Tadej Pogacar heerste afgelopen week in de Tour de France en lijkt de eindzege niet meer te kunnen ontgaan. Jan van Schie heerste deze week in de Tour de Kwakel, maar de eindzege is nog allerminst zeker. In alle Kwakelse klassementen is er nog veel spanning, op één na. Na de klimtijdrit van afgelopen vrijdag weet Krek van Leeuwen zich verzekert van de Pietje Verhoefprijs, de prijs voor degene die de tijdritten in de Tour het beste voorspelt.

Sinds de eerste tijdrit, waarin hij twee punten meer scoorde dan de rest van het veld, had Krek van Leeuwen zijn ogen op deze prijs gericht. Niet alleen ontbrak deze prijs nog op zijn palmares, hij is ook postuum vernoemd naar zijn neef en drievoudig Tourwinnaar Pietje Verhoef. Aldus checkte Krek de avond voor de klimtijdrit meermaals dat hij toch écht tien renners op zijn briefje had staan. De volgende dag bleek hij opnieuw de dagprijs te hebben en werd zo zeer terecht de eersteprijswinnaar van deze Tour de Kwakel.

Naaste belager

Van het drietal dat vorige week de Tour de Kwakel beheerste, is alleen Jan van Schie nog in de top van het klassement terug te vinden. Jans naaste belager is nu Joost Hogerwerf, die Jan afgelopen week langzaam maar zeker tot een punt naderde. Martha van Alen, die vorige week nog even aan het geel mocht ruiken, troost zich nu met het grijs. Ze draagt deze trui omdat de beste oudere, Jan Harte, het rood draagt voor de meeste extra punten. Jan had zaterdag de trui overgenomen met een knappe elf punten in de door Nederlander Thymen Arensman gewonnen bergrit.

In het ploegenklassement is er sprake van een spannende broederstrijd. De ploeg van Roger Bartels leidt met een luttele twee punten voorsprong op de ploeg van broer Toine. Roger wordt gesteund door gele trui Jan van Schie, Annemieke Sneyers, Ronald Kooyman en Michelle Rientsma. Daarmee zijn vrouwen opvallend aanwezig in de top van het ploegenklassement. Toine Bartels weet zich onder meer gesteund door grijze trui Martha van Alen. Waar twee (broers) vechten om een been, gaat de derde ermee heen. Terwijl de gebroeders Bartels zich richten op de strijd om de gele pet, gaat Jouke Schelling er vandoor met de witte trui voor beste jongere.

Tot slot zal het veel Kwakelaars niet ontgaan zijn dat het dorp te lijden heeft onder een vliegenplaag. Om ’t Tourhome vrij te houden van vliegen komen Ria Verhoef en Adrie Voorn elkle ochtend in actie. Zij slaan twee vliegen in één klap. Na ’t Tourhome vliegenvrij te hebben gemaakt, wijden zij zich immers aan het invullen van de scorelijsten. Beide taken vergen naast precisie een vaste hand. Zonder gekheid, de Tourdirectie prijst zich gelukkig Ria en Adrie bereid te hebben gevonden voor het dagelijks bijhouden van de scorelijsten, die een belangrijke plaats inneemt in ’t Tourhome.

Stand na 15e etappe: Jan van Schie 109, Joost Hogerwerf 108, Jouke Schelling 106.

Rode trui: Jan Harte 32, Jouke Schelling 32, Toine Bartels 32. Ploegenklassement: Maurice Garin336, Bernard Thévenet 334, Jan Janssen 322.

Wordt vervolgd…

Ria Verhoef en Adrie Voorn zijn druk met de scorelijsten. Foto: aangeleverd.