Tour de Kwakel: drietal maakt dienst uit

De Kwakel – Tour de Kwakel is een wielerspel dat elk jaar in De Kwakel wordt georganiseerd. Het is het oudste wielerspel van Nederland. Het evenement vindt plaats in de aanloop naar en tijdens de Tour de France en trekt jaarlijks zo’n 90 deelnemers.

Na een mooie week Tour de France vinden we Tadej Pogacar ‘gewoon’ terug in de gele trui. Oud-Tourwinnaar Jan van Schie droeg deze week lang het geel in De Kwakel. Echter, na het weekend is hij voorbijgestreefd door Martha van Alen en voelt hij de hete adem van Ronald van Mastwijk in zijn nek. Dit drietal domineert voorlopig de klassementen.

Jan van Schie vierde donderdag zijn verjaardag met vrienden en familie in ’t Tourhome. Die dag kon Jan nog niet bevroeden dat zijn heerschappij in de Tour tegen de houdbaarheidsdatum liep. Maar er waren wel tekenen. De theorie van Martha van Alen voor de etappe van donderdag bleek te kloppen: Ben Healy won de etappe en Martha daarmee de dagprijs. Na het weekend komt Martha langszij bij Jan en neemt zo het geel over.

Rode trui

Ronald van Mastwijk reed ook een sterk weekend en is het duo Martha en Jan tot op twee punten genaderd. Ronald behaalde meer dan een derde van zijn punten door renners op de juiste plaats te voorspellen en draagt dan ook de rode trui. In dit klassement wordt hij gevolgd door Martha en Jan.

Ook in het ploegenklassement maakt het drietal Martha, Jan en Ronald de dienst uit. Op dit moment leidt de ploeg van Martha, voor die van Jan en Ronald. Ploeggenoten van Martha, die samen met haar de gele petten dragen, zijn Toine Bartels, Daan Herben, Paul Kennis en Joep Voorn.

Witte trui

De witte trui voor beste jongere hangt voorlopig om de brede schouders van Brian van der Belt. Al vertoonde deze trui na een dag hard werken sterke gelijkenis met de trui voor beste oudere. De echte grijze trui wordt voor Martha gedragen door Peter Maijenburg. Hij volgt Martha op maar liefst zes punten in het klassement voor de beste oudere.

Het sterke verhaal uit ’t Tourhome deze week is dat van de vermiste lappen. Op twee dagen vond rekenaar Gerlinde van Scheppingen twee voorspellingen te weinig terug in de Tour de Kwakel-brievenbus. Na wat speurwerk vonden Toine Bartels en Tim Verlaan op de eerste dag hun lappen terug in hun boekje, ondanks dat zij de dag ervoor wel bij ’t Tourhome langs waren gegaan. De tweede dag werden de voorspellingen van Arnoud en Aaron van der Knaap door beheerder Edward teruggevonden in de brievenbus van het Dorpshuis.

Inzet

Zo werden de vermissingen opgelost en kon Gerlinde ’s avonds weer 90 briefjes nakijken. Aan het einde van de Tour zullen er in totaal weer zo’n 2000 briefjes door haar handen zijn gegaan. Een dienst waarvoor ’t Tourhome en al haar deelnemers haar zeer erkentelijk zijn. Dankzij de inzet van zulke vrijwilligers mag het oudste Tourspel van Nederland dit jaar haar 70-jarig bestaan vieren.

Stand na 9e etappe: Martha van Alen – 69, Jan van Schie – 69, Ronald van Mastwijk – 67. Rode trui: Ronald van Mastwijk – 24, Martha van Alen – 22, Jan van Schie – 22. Ploegenklassement: Bernard Thévenet – 209, Maurice Garin – 205, Eddy Merckx – 202.

Jan, Jan, Roger en Ronald. Foto: aangeleverd.