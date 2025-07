Tour de Kwakel: Chris Verhoef pakte afgelopen weekend eerste geel

De Kwakel – Afgelopen woensdag was ’t Tourhome dit jaar voor het eerst open voor de loting van de ploegen van de Tour de Kwakel. Tour de Kwakel is een wielerspel dat sinds 1955 jaarlijks in De Kwakel wordt georganiseerd, rondom de Tour de France. Het is het oudste wielerspel van Nederland en een belangrijke lokale traditie. 90 deelnemers werden verdeeld over 18 ploegen, die dit jaar de namen dragen van oud-winnaars van de Tour de France. Daarnaast werd er stil gestaan bij de veranderingen in de ploeg van de Tourdirectie.

Chris Verhoef na meer dan 15 jaar en Jim Voorn hebben de Tourdirectie verlaten en werden beiden in het zonnetje gezet deze avond. De Tourdirectie wil de heren hierbij nogmaals bedanken voor hun inzet voor het Tourspel. Tegenover het vertrek staat de toevoeging van Bart Peek aan de organisatie. De Tourdirectie ziet in Bart in potentie een nieuwe Tourdirecteur. Met zijn vijf extra punten afgelopen zondag lijkt hij in de (verre) toekomst een ideale opvolger voor Peter Maijenburg.

Aantredend directielid Bart pakte zondag met tien punten dan wel de dagprijs, toch moet hij de gele trui laten aan aftredend lid Chris Verhoef. Chris had een onverstoorde voorbereiding op deze Tour en wist zowel zaterdag als zondag de juiste etappewinnaar te voorspellen. Bart Peek’s vijf extra punten zijn ook niet genoeg voor de rode trui. Aad Rekelhof wist wel raad met de eerste twee etappes en raadde net als Chris de etappewinnaars juist dit weekend.

Toine Bartels vindt zichzelf in de top van alle klassementen terug. Daardoor mag hij ten eerste de witte trui nog wat langer om zijn schouders houden. Hij droeg afgelopen weekend al de witte trui als winnaar van het jongerenklassement vorig jaar. Ten tweede mag hij daarbij nu ook een gele pet dragen. Zijn ploeg Bernard Thévenet leidt het ploegenklassement. Naast kopman Toine bestaat de ploeg uit Daan Herben, Martha van Alen, Paul Kennis en Joep Voorn.

Het laatste kledingstuk, de grijze trui voor beste oudere, is in handen van Annemieke Sneyers. Zij zorgde samen met partner Berry Schalkwijk dit jaar voor het ‘natje’ in ’t Tourhome. Het ‘droogje’ werd op de gezellige eerste vrijdagavond in ‘t Tourhome verzorgt door Kwaliteitsslagerij Eijk en Veld. Zij sponsoren ook dit jaar weer de klassementstruien samen met Kwekerij de Noordpoel.

Oud-medewerker van de kwekerij Mario van Schie verdient zijn geld tegenwoordig op een andere manier. Hij had zaterdag als enige deelnemer Paul Penhoët opgenomen in zijn top 10. Dit leverde hem de Aai Krulpot op, die na de laatste etappe van vorig jaar op 1,50 euro stond.

Daarmee was afgelopen weekend de kop eraf voor deze jubileumeditie van de Tour de Kwakel. Deelnemers worden erop gewezen zich aan te melden voor de feestavond van deze Tour op zaterdag 9 augustus, wanneer het 70-jarig bestaan van het Tourspel wordt gevierd.

