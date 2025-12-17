Top 2000 kerkdienst in De Schutse

Uithoorn – Een viering met live-muziek uit de Top 2000, gespeeld door Exodus, opgehangen aan het thema ‘Met vertrouwen vooruitkijken’. Deze vindt plaats zondag 28 december om 10.00 uur plaats in De Schutse, De Merodelaan 1, Uithoorn. Een hoopvol thema om het nieuwe jaar mee in te gaan, muzikaal verwoord door jonge mensen die vertrouwen hebben in het leven en in elkaar. De nummers die Exodus speelt komen grotendeels uit de Top 2000 van 2025. Herkenbaar dus voor jong en jong geweest, voor trouwe kerkgangers en bezoekers die van muziek houden. Na afloop is er koffie en thee, en gelegenheid om de bandleden en elkaar te spreken.

