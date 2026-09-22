Tien jaar Dalton Kindcentrum De Windroos

Mijdrecht – Daltonkindcentrum De Windroos uit Mijdrecht vierde vorige week haar tienjarig lustrum. Drie dagen lang stond het Kindcentrum in het teken van feest, samen plezier maken en bijzondere activiteiten. Kinderen, teamleden, pedagogisch medewerksters en vele hulpouders zorgden samen voor een onvergetelijk lustrum.

De feestelijkheden begonnen op dinsdag met een drukbezochte opening en gezellig ontbijt voor alle kinderen. Met elkaar werd de start van de lustrumdagen gevierd. Daarna stonden er verschillende spellen en activiteiten op het plein en bij de sportcampus op het programma. Een creatieve activiteit mocht natuurlijk niet ontbreken: ieder kind maakte een eigen zelfportret. Een mooie herinnering aan een bijzondere dag en aan de kinderen die samen het gezicht van De Windroos vormen.

Andere uitdaging

Op woensdag stond de kinderen een heel andere uitdaging te wachten. In sporthal De Phoenix werd een heuse circusdag georganiseerd door Circus Tadaa. Jongleren, balanceren, fietsen op eenwielers, acrobatiek en goochelen: niets was te gek. Soms best spannend, maar juist door elkaar te helpen en elkaar aan te moedigen durfden de kinderen steeds een stapje verder te gaan. Grenzen werden verlegd en nieuwe talenten ontdekt.

En dat samen oefenen had een prachtig resultaat. De lustrumdag werd afgesloten met een spetterende circusvoorstelling voor ouders, opa’s en oma’s en andere familieleden. Vanaf de tribune zagen zij hoe de kinderen hun nieuwe kunsten lieten zien. Ieder kind kreeg de kans om te stralen in de circuspiste. Het applaus was dan ook meer dan verdiend. Op donderdag werd het lustrum feestelijk afgesloten met de schoolreis naar Drievliet.

Na drie feestelijke dagen kan De Windroos terugkijken op een bijzonder tienjarig lustrum. Een lustrum waarin niet alleen het jubileum werd gevierd, maar vooral ook waar de school voor staat: samen groeien, samen leren vanuit eigen verantwoordelijkheid en ruimte krijgen om je eigen talenten te ontdekken. Niet alleen de afgelopen jaren, maar ook in de toekomst. Meer informatie: www.dewindroosmijdrecht.nl.

Tien jaar Dalton Kindcentrum De Windroos. Foto: aangeleverd.